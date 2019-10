Hälytyksestä kiinniottoon kahdeksassa minuutissa – Kuopiossa annettiin Suomen ensimmäinen joukkosurmahälytys koodilla ”Aarne 012”

Kahdeksan minuuttia. Sen aikaa Itä-Suomen poliisilla kesti hälytyksestä kiinniottoon, kun epäilty nuori mies hyökkäsi sapelityyppisellä teräaseella Savon ammattiopiston väistötiloissa kauppakeskus Hermanissa.

Miten viranomaiset pystyivät toimimaan niin nopeasti Kuopion kouluhyökkäyksessä? Ripeyttä selittää sekä uusi hätäkeskusjärjestelmä että onnettomuuspaikan sijainti. Näin tilanne eteni:

Hätäkeskus saa tiedon epäillystä puukotuksesta tiistaina kello 12.29.

Kun hälytys tulee, Kuopion yliopistollisen sairaalan ensihoidon kenttäjohtaja Tommi Partanen on lounaalla kauppakeskus Hermania vastapäätä olevassa rakennuksessa.

– Saimme tiedon, että kauppakeskuksessa on meneillään väkivaltatekoja, ja joku heiluu siellä teräaseen kanssa, Partanen kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina illalla.

Lounas saa jäädä. Pian tieto täsmentyy, kun ensihoidolle tulee joukkosurmahälytys koodilla ”Aarne 012”. Yksiköt lähtevät välittömästi kohti kauppakeskusta.

Kyseessä on ensimmäinen tapaus, jossa koodia on käytetty.

Joukkosurmahälytys on osa vuosina 2018-2019 käyttöönotettua Erica-hätäkeskustietojärjestelmää. Järjestelmä auttaa hätäkeskuspäivystäjää yhdistämään tietoja.

Joukkosurmahälytys annetaan, jos tietyt ehdot täyttyvät. Ehdot voivat täyttyä esimerkiksi jos ilmoituksia tulee todella paljon.

Kyseinen hälytys kutsuu samanaikaisesti paikalle sekä poliisin että ensiapuyksiköt. Poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallituksesta kertoo, että se säästää aikaa. Viranomaiset saadaan paikalle nopeammin.

– Tällainen hälytys syrjäyttää muut tehtävät. Jos [poliisilla] kyydissä on esimerkiksi päihtynyt ihminen, se jää siihen torille makaamaan kun tällaiseen tehtävään lähdetään, Savolainen sanoo.

Hälytyksen tullessa poliisipartiot ovat normaaleilla tehtävillä Kuopion keskustan tuntumassa.

Poliisit ehtivät paikalle nopeasti myös siksi, että onnettomuuspaikka sattui olemaan lähellä keskustaa, arvioi Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Hans Vuoti. Poliisiasemaltakin on paikalle vain noin kolmen kilometrin matka. Samaa sanoo komisario Sami Joutjärvi. Ajallisesta onnistumisesta huolimatta tilanteessa kuitenkin kuoli yksi ihminen ja haavoittui kymmenen, Joutjärvi painottaa.

STT:n tietojen mukaan ensimmäinen paikalla ollut partio on siviilipoliisipartio.

Poliisipartiot saapuvat paikalle vaihtelevalla varustuksella. Kaikilla on suojavälineet ja voimankäyttövälineet, osalla raskaampi varustus.

– Raskaampi varustus tarkoittaa aseistuksessa vaihtelua eli tukiasetta ja suojavarustuksessa raskaampaa suojaliiviä ja kypärää, Joutjärvi kertoo.

Pian paikalla on kymmeniä poliisipartioita. Poliisi on selvittänyt pohjapiirustuksista opiston tilojen tarkan sijainnin. Paikan päällä poliisit puhuttavat rakennuksesta paenneita ja etenevät siihen suuntaan, mistä muut pakenevat.

Kello 12.37 poliisi ampuu virka-aseellaan kaksi laukausta pysäyttääkseen epäillyn, joka ei tottele poliisin käskytystä.

Epäilty on saatu kiinni.

Ensihoidon yksiköt ovat odottaneet varmuutta kohteen turvallisuudesta. Nyt poliisi antaa niille luvan edetä sisälle. Ensihoito tarkastaa tilanteen, evakuoi vakavasti loukkaantuneet ja informoi sairaalaa. On kulunut kymmenen minuuttia.

