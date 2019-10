Kaikki liikunta edistää terveyttä

Uusien liikuntasuositusten mukaan jo vähäinenkin liikunta edistää terveyttä. Tiukat vähimmäisajat kymmenen minuutin liikuntasuorituksesta poistuvat, kun hyödyllisiksi arvioidaan myös lyhyemmät liikuntahetket.

Suosituksissa kannustetaan entistä enemmän kaikenlaisen, lyhyen ja kevyenkin liikunnan lisäämiseen. Paikallaanolosta varoitellaan, ja myös riittävään uneen kiinnitetään enemmän huomiota.

Ohjeiden pääviestin voi tulkita niin, että uusissa suosituksissa ei puhuta enää niinkään liikunnasta vaan liikkumisesta. Tällä viestillä halutaan kannustaa aikuisväestöä liikkumaan arkisissa askareissa mahdollisimman paljon.

Vanhan käsityksen mukaan liikunnan piti kestää vähintään kymmenen minuuttia ennen kuin sillä on terveyttä edistävää vaikutusta. Uuden tulkinnan mukaan jo muutaman minuutin liikunnalla on merkitystä.

Nyt myös rauhallisen liikkumisen terveysvaikutukset tunnustetaan. UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari korostaa, että kaikki liikunta on terveydelle hyväksi (SSS 27.8.).

Pelkällä jääkaapilla käynneillä ei päivän liikuntatarvetta voi kuitenkaan kuitata. Kun arkiliikkumista on kohtuullisesti ja sen lisäksi vielä varsinaista liikuntaa, niin terveysvaikutukset saavutetaan parhaiten.

Varsinainen liikunta voi olla joko reipasta tai rasittavaa liikuntaa. Hyväkuntoisella ihmisellä terveysvaikutuksiin pääseminen vaatii enemmän liikettä ja vauhtia, kun taas rapakuntoisella melkein mikä tahansa liikkuminen edistää terveyttä.

Suosituksissa on vahvasti mukana myös lihaskunto, jota pitäisi harjoitella kaksi kertaa viikossa. Pelkkä aerobinen harjoittelu ei yksin riitä. Lihaskunto ei välttämättä vaadi salitreeniä, vaan lihaskuntoa ja liikkeiden hallintaa voidaan kehittää monissa eri lajeissa tai hyötyliikunnassa kuten raskaissa pihatöissä.

Uudet suositukset korostavat, että paikoilleen ei kannata jämähtää. Koko päivän istumista ei voi korvata illan raskaallakaan treenillä.

Istumatyössä tekevät hyvää jo muutamat lyhyet jaloittelutuokiot tunnin aikana.