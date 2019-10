Kehitysvammaisilta varastettu rahaa Salossa

Poliisi tutkii, kuka on varastanut kehitysvammaisten omia rahoja Salon kaupungin kehitysvammahuollossa. Kateissa on tuhansia euroja, jotka on annettu henkilökunnan säilytettäväksi.

– Asia on omaisten tiedossa, kehitysvammahuollon esimies Laura Tuominen sanoo.

Kehitysvammahuolto teki itse tutkintapyynnön poliisille syyskuussa sen jälkeen, kun väärinkäytökset olivat paljastuneet kaupungin omassa valvonnassa.

– Meillä on ohjeistus asiakasvarojen käytöstä, seurannasta ja tarkistamisesta, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen toteaa.

Asiakasvaroilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä asiakkaana olevan ihmisen käteisvaroja, pankkikirjoja, pankki- ja luottokortteja sekä arvoesineitä. Se sisältää myös ne tulot ja käyttövarat, jotka asiakas saa hoidon aikana.

– Jokainen satanen on pienituloiselle iso asia, Purhonen muistuttaa.

Salo tuottaa itse lähes kaikki kehitysvammahuollon palvelut. Tarjolla on kahdeksan ryhmäkotia sekä kaksi työ- ja toimintakeskusta. Tuominen ja Purhonen eivät kerro, missä väärinkäytökset ovat paljastuneet. He eivät myöskään halua kommentoida sitä, ketä tai keitä väärinkäytöksistä mahdollisesti epäillään.

– Tilanne on kurja, ja suhtaudumme asiaan vakavasti. On kuitenkin viisasta olla epäilemättä mitään. Haluamme, että asia tutkitaan huolellisesti. Vaikea arvioida, kauanko siihen menee aikaa, Tuominen sanoo.

Kuntaliiton malliohjeen mukaan ”yksikön johtajalla/vastuuhenkilöllä on vastuu siitä, että toiminta on asianmukaista. Työketjujen tulee olla sellaisia, että väärinkäytösten mahdollisuus minimoidaan. Hän myös vastaa toiminnan riittävästä sisäisestä valvonnasta”.

Salon Seudun Sanomat ei tavoittanut poliisia kommentoimaan jutun tutkintaa.