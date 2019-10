Salon kokoomus haluaa leikata kaupungin henkilöstömenoja miljoonilla euroilla lähivuosien aikana.

Kokoomus ehdottaa, että kaupunki käynnistäisi henkilöstömenojen vähentämiseksi yt-neuvottelut, jossa tavoitteeksi otettaisiin 200 henkilötyövuotta vastaavan säästön löytäminen kolmen vuoden aikana. Rahassa puhuttaisiin 8–10 miljoonasta eurosta.

Avauksen takana ovat Salon taloustyöryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Arttu Karhulahti ja valtuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo.

Kolmikko sanoo haluavansa herättää julkista keskustelua Salon säästövaihtoehdoista ja toivoo, että muutkin puolueet esittelisivät omia vaihtoehtojaan keskustelun pohjaksi.

Nummentalon mukaan kokoomus haluaa tarjota talouden tasapainottamiseksi muitakin vaihtoehtoja kuin perinteisen juustohöyläämisen ja epämääräisen vaatimuksen ”rakenteellisista uudistuksista”, mikä hänen mielestään tarkoittaisi käytännössä koulujen lakkauttamista.

Kokoomuksen kolmikon ajatuksena on, että kaupungin olisi mahdollista vähentää henkilöstöä ilman irtisanomisia tai palveluverkon karsimista. Käytännössä vähennyksissä hyödynnettäisiin esimerkiksi eläköitymistä. Kaupungilla on määräaikaiset mukaan lukien noin 3 600 työntekijää, ja heistä satakunta eläköityy vuosittain.

– Tämä ei tarkoita, että vähennettäisiin 200 henkilöä vakinaisesta henkilöstöstä, vaan että etsittäisiin viiden prosentin säästöä vastaava summa kaikista henkilöstömenoista. Se, mihin on tavalla tai toisella puututtava, on henkilöstömenot ja niiden jatkuva kasvu, Juhani Nummentalo alleviivaa.

Henkilöstöä olisi Arttu Karhulahden mukaan mahdollista vähentää esimerkiksi lasten ja nuorten palveluissa, jossa lapsimäärän lasku johtaa ryhmien yhdistämiseen kouluissa ja päiväkodeissa.

Yt-neuvottelujen yhteydessä olisi mietittävä myös kaupungin palvelutasoa. Lisäksi kokoomus haluaisi selvittää, olisiko nykyinen palvelutaso mahdollista säilyttää hankkimalla vastaava palvelu ulkoa esimerkiksi puhtaanapidossa.

– On säästöjä ja on säästöjä. Me haluaisimme lähteä hakemaan säästöjä, jotka häiritsisivät mahdollisimman vähän kuntalaisia ja heidän arkeaan. Esimerkiksi lomautus vaikuttaisi suoraan kuntalaisten arkeen, eikä se ole siksi hyvä säästökeino, Arttu Karhulahti perustelee.

Elina Suonio-Peltosalon mukaan kaupungin säästöistä on käyty hyvää keskustelua taloustyöryhmässä. Ryhmän esityksestä lautakunnat ovat jo päättäneet korottaa kaupungin taksoja ja maksuja kautta linjan. Suonio-Peltosalon mukaan lautakuntien asiantuntijarooli on tärkeä niin säästöjä haettaessa kuin toimintoja jalostettaessa.

– Korotukset ovat talouden kannalta pieniä asioita, mutta merkittäviä. Nyt on suurempien linjausten vuoro. Haluamme rohkaista myös virkamiesjohtoa tekemään esityksiä, hän toteaa.

Kokoomuksen johtokolmikko käyttäisi vahvaa harkintaa myös Salon investoinneissa. Käytännössä etusijalla olisivat kasvua ja elinvoimaa tukevat ”tulevaisuusinvestoinnit”, joilla olisi mahdollista luoda esimerkiksi uusia työpaikkoja. Lumenkaatopaikan siirron kaltaiset hankkeet, jotka eivät ole välttämättömiä, saisivat odottaa.

– Meidän on koko ajan tehtävä töitä asukasluvun laskun kääntämiseksi. Salossa palvelutaso on edelleen hyvä, ja siitä on pidettävä kiinni. Jos laskemme palvelutasoa, menetämme yhden vetovoimatekijän uusien asukkaiden houkuttelemiseksi, Juhani Nummentalo sanoo.