KRP: Epäillyn henkilöhistoria ei ennakoinut väkivallantekoa mitenkään – ”Taustaan nähden erittäin yllättävä teko”

Kuopion kouluhyökkäyksestä epäillyn tekijän henkilöhistoriasta ei ole toistaiseksi löytynyt mitään, mikä olisi ennakoinut tekoa tai hänen ajatuksistaan.

– Suurin kysymys on teko, motiivi hyökätä täysin viattomien ihmisten kimppuun, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Olli Töyräs lehdistötilaisuudessa Kuopion poliisiasemalla.

– Väkivallanteko vaikuttaa yksittäisen ihmisen omalta teolta. Teko on epäillyn taustaan nähden erittäin yllättävä, Töyräs kuvasi.

Poliisi kuulustelee tänään todistajia ja asianomaisia. Epäiltyä kuulustellaan heti, kun lääkärit antavat luvan.

– Epäillyn rooli tai osuus tulee todennäköisesti tänä iltana eteen, Töyräs sanoi.

Epäiltyä vaaditaan vangittavaksi murhasta ja murhan yrityksestä perjantain puoleenpäivään mennessä. Syytettä käsitellään todennäköisesti ensi vuoden puolella.

Nuori mies hyökkäsi eilen sapelin kanssa Savon ammattiopiston tiloihin kauppakeskus Hermanissa Kuopiossa. Iskussa yksi kuoli ja kymmenen haavoittui. Vakavasti haavoittuneita on kaksi, joista toinen on epäilty itse.

Töyräs ei ottanut kantaa siihen, olivatko haavoittuneet koulun opiskelijoita vai henkilökuntaa.

Töyräs ei myöskään kommentoinut surmansa saaneen naisen ikää, kansalaisuutta tai sitä, oliko hän koulun opiskelija vai henkilökuntaa. Savon Sanomien mukaan kuollut nainen oli kotoisin Ukrainasta. Poliisin tiedossa ei ole, tunsivatko tekijä ja kuolonuhri toisensa koulun ulkopuolelta.

Isku keskittyi yhteen luokkahuoneeseen

Epäillyllä oli ilmapistoolityyppinen ase, jolla hän ei kuitenkaan poliisin tiedon mukaan ampunut. Tutkinnanjohtaja Töyräs kuvaili, että hyökkääjä käytti isokokoista teräasetta. Töyräs ei kommentoinut sitä, mistä epäilty oli teräaseen saanut. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, harrastiko mies ampumista ja oliko hänellä aseeseen lupa.

Isku keskittyi poliisin mukaan yhteen luokkahuoneeseen. Opiskelijoita oli luokassa toistakymmentä, ja he olivat kaikki vaarassa, Töyräs sanoi.

Tekijä poistui luokkahuoneesta itse, ja poliisi otti hänet kiinni luokkahuoneen ulkopuolella. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa virka-asettaan ja ampui kaksi laukausta pysäyttääkseen epäillyn.

KRP epäilee, että hyökkääjä myös sytytti tulipalon kauppakeskuksessa. Tulipalon yhteyttä hyökkäyksen tutkitaan.

– Tulipalon alku liittyy tapaukseen. Se on meillä työn alla, mistä johtui ja mitä tavoiteltiin.

Töyräs ei myöskään tiennyt, missä tulipalo tarkalleen sytytettiin.

Aloitti opinnot vasta tänä syksynä

Vielä ei myöskään ole tiedossa, että valitsiko tekijä uhrit sattumanvaraisesti vai tunsiko hän uhrit entuudestaan.

– Yksi henkilö on menettänyt luokassa henkensä. Miksi teko kohdistui tähän tiettyyn luokkaan tai henkilöihin, on turha lähteä arvuuttelemaan, Töyräs sanoi.

Suurin osa uhreista oli heitä hoitaneen sairaalan mukaan naisista. Töyräs ei osannut ottaa kantaa, oliko uhrien sukupuolella jotain tekemistä motiivin kanssa.

Loukkaantuneiden joukossa on myös poliisi, jonka vammat ovat lievät. Poliisi ampui epäiltyä kiinniottotilanteessa ja loukkaantui itse epäillyn teräaseesta.

Iskusta epäilty mies oli aloittanut opinnot Savon ammattiopistossa tänä syksynä.

Oliko epäillyllä koulussa ystäviä tai kiusattiinko häntä?

– Nämä kaikki kysymykset, joita nyt kysytään, ovat myös samoja, joita me pohdimme nyt, Töyräs kommentoi.

Poliisi on tehnyt kotietsinnän miehen kotiin. Poliisi ei vielä kommentoinut, mitä sieltä on paljastunut tai onko tekijä esimerkiksi julkaissut viestiä ennen tekoaan.

Epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä

Poliisi epäilee miestä murhasta sekä useista murhan yrityksistä. Rikosnimikkeiden määrä tarkentuu tutkinnan edetessä.

– Lukumäärä tarkentuu loukkaantujien mukaan. Kun saadaan selville se tapahtumien kulku, että onko tekoja kohdistunut myös muihin, vaikka ei olisikaan loukkaantunut, rikoskomisario Jarkko Timonen keskusrikospoliisista kertoo STT:lle.

Surmansa saaneen naisen osalta tekoa tutkitaan murhana.

Timonen ei kommentoi poliisin aseenkäyttöön liittyviä asioita eikä epäillyn taustaa tai suhteita uhreihin. Koska motiivi on vielä auki, Timonen ei pysty sanomaan, voiko kyseeseen tulla myös terroristisessa tarkoituksessa tehty teko.

– Selvitetään tätäkin seikkaa, Timonen sanoo.

Tapauksen tutkintavastuu siirrettiin eilen KRP:lle. Poliisi on eilen aloittanut ja tänään jatkanut tapahtumapaikan teknistä tutkintaa sekä laajoja puhutuksia ja kuulusteluita, KRP kertoo.

Nuori mustiin pukeutuva mies

STT:n tietojen mukaan epäilty on vuonna 1994 syntynyt Joel Otto Aukusti Marin.

STT kertoo epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo tutkinnan alkuvaiheessa. Yksi ihminen kuoli, ja teko asetti hengenvaaraan suuren joukon ihmisiä. Hänen henkilöllisyydestään ei ole epäselvyyttä, sillä tekoa todistivat useat hänet tuntevat ihmiset ja poliisi otti miehen kiinni paikan päältä.

STT:n haastattelemien naapureiden mukaan epäilty mies pukeutui aina mustiin eikä koskaan tervehtinyt. Naapureiden kertoman mukaan mies kantoi usein reppua ja äskettäin hänen nähtiin kantavan mukanaan pitkää laatikkoa. Miehestä ei naapureiden mukaan kuitenkaan koskaan ollut mitään häiriötä tai haittaa.

”Ihan tavallinen opiskelija”

Kouluhyökkäyksestä epäilty on kirjoittanut ylioppilaaksi Siilinjärven lukiosta vuonna 2014. Koulun rehtori Aurora Hansen vahvistaa tiedon STT:lle. Hän ei kommentoi miehen koulumenestystä sen enempää, mutta kertoo, ettei tämä erottunut joukosta.

STT:n lukiolta julkisuuslain perusteella pyytämän lukion päättötodistuksen mukaan epäilty pärjäsi koulussa hyvin. Hänen kaikkien aineiden keskiarvonsa oli yli kahdeksan.

– Meidän muistikuvissa täällä koulussa hän oli ihan tavallinen lukio-opiskelija. Ihan yksi muiden joukossa, Hansen kertoo.

Viranomaislähde kertoo Helsingin Sanomille, ettei poliisitutkinnassa ole tullut ilmi viitteitä siitä, että hyökkääjä olisi ollut parisuhteessa yhdenkään uhrin kanssa. Haavoittuneet ovat pääosin naisia, ja sanomalehti Keskisuomalainen kertoi tiistaina, että nuori naisopiskelija oli lehden tietojen mukaan hyökkäyksen pääasiallinen kohde. Lehden mukaan hän olisi hyökkäyksessä kuollut nainen.

Keskusrikospoliisin Timonen ei vahvista kummankaan median tietoja STT:lle.

KRP pyytää erityisesti kuva- ja videoaineistoa

Keskusrikospoliisi pyytää kaikkia eilisen kouluhyökkäyksen silminnäkijöitä lähettämään havaintoja ja tietoja tapahtuneesta suoraan poliisille. Poliisi pyytää lähettämään erityisesti paikan päällä tapahtuma-aikaan kuvattua kuva- ja videomateriaalia.

Hyökkäys tapahtui puolenpäivän jälkeen Hermanin kauppakeskuksessa Leväsen kaupunginosassa. Savon ammattiopiston tiloja on kauppakeskuksessa.

Kuva- ja videomateriaalia pyydetään lähettämään keskusrikospoliisin Whatsapp-numeroon 050 306 8875.

Muita tietoja ja vihjeitä tapahtuneesta pyydetään lähettämään vihjesähköpostiin rikosvihje.krp@poliisi.fi.

Poliisin aseenkäytöstä selvitys

Syyttäjälaitos kertoo, että valtakunnansyyttäjän toimisto esiselvittää poliisin ampuma-aseen käytön Kuopiossa. Poliisi ampui epäiltyä kiinniottotilanteessa.

Kyseessä on normaali esitutkintalain mukainen selvitys, joka tehdään poliisin käytettyä asetta virkatehtävässä. Esiselvityksen perusteella päätetään, onko poliisia syytä epäillä rikoksesta ja onko asiassa aihetta aloittaa esitutkinta.

Yksi kouluhyökkäyksessä haavoittuneista on asetta käyttänyt poliisi, joka haavoittui lievästi epäillyn teräaseesta.

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Kuopion-kouluiskun-hy%c3%b6kk%c3%a4%c3%a4j%c3%a4ll%c3%a4-ei-ollut-toimivaa-ampuma-asetta-%e2%80%93%e2%80%89yksi-uhreista-oli-ukrainalainen-nainen/1445419#cxrecs_s

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006258458.html

https://www.ksml.fi/kotimaa/KSMLn-tiedot-Kuopion-hy%C3%B6kk%C3%A4yksess%C3%A4-sai-surmansa-nuori-nainen-joka-oli-hy%C3%B6kk%C3%A4%C3%A4j%C3%A4n-p%C3%A4%C3%A4asiallinen-kohde/1444936

STT

Kuvat: