Lounais-Suomen Jätehuollon Heikkilä: Salon lietteet kuljetetaan Turkuun

Salolaisten kiinteistöjen sakokaivolietteet käsitellään ensi vuodesta lähtien Turussa, sanoo Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toimitusjohtaja Jukka Heikkilä .

Salolla ei ole LSJH:n kanssa sopimusta, jonka perusteella Salon Veden keskuspuhdistamo voisi edelleen ottaa vastaan lietettä. Tämä taas johtuu Salon kaupunginhallituksen maanantaisesta päätöksestä.

Kaupunginhallitus päätti, että jätehuoltoyhtiön ja Liikelaitos Salon Veden sopimus asumisessa syntyneiden lietteiden vastaanotosta ja käsittelystä pitää valmistella uudelleen.

Hallitus asetti myös aikataulun. Sopimusta ei pidä tuoda päätettäväksi ennen kuin tiedetään, mikä vaikutus on EU:n uudella jätedirektiivillä Se on implementoitava Suomen lainsäädäntöön heinäkuuhun 2020 mennessä.

Ensi vuoden alusta Lounais-Suomen Jätehuolto päättääjätteen vastaanotto- ja käsittelypaikoista. Koska sopimusta ei hyväksytty, Salon jätevedenpuhdistamolla Satamakadulla ei enää tulevaisuudessa oteta vastaa lietettä.

– Meidän pitää löytää uusi käsittelypaikka, ja Turussa on kyllä kapasiteettia, sanoo Jukka Heikkilä.

Kapasiteettia löytyy Gasum Oy:n biokaasulaitoksesta Topinojalta.

– Se ei ole järkevä vaihtoehto, mutta muuta ei oikein ole, kun Salon kanssa ei ole sopimusta.

LSJH on 17 kunnan omistama yhtiö. Sen alueella on Salon lisäksi jäteveden puhdistamoja viidessä kunnassa. Niiden kanssa jätehuoltoyhtiöllä on Heikkilän mukaan sopimus.

Salon kaupunginhallitus päätti sopimuksen palauttamisesta äänin 8–5 (SSS 22.10.).

Pertti Vallitun (kd.) esittämää uutta valmistelua kannattivat Marja Ruokonen (vas.), Simo Vesa (sd.), Saku Nikkanen (sd.), Marko Tapio (kok.), Elina Suonio-Peltosalo (kok.), Anna-Leena Yli-Jama (kok.) ja Mikko Lundén (ps.).

Äänestyksessä hävisivät Saija Karnisto-Toivonen (sd.), Ulla Huittinen (kesk.), Timo Lehti (kesk.), Johanna Riski (kesk.) ja Jonna Nyyssönen (vihr.).

Timo Lehti äänesti asian palauttamista vastaan. Hänkään ei olisi hyväksynyt sopimusta sellaisenaan.

– Sopimus olisi pitänyt tehdä määräaikaisena vuoden 2022 loppuun asti. Asiaa olisi saatu eteenpäin kompromissilla, jossa kumpikin olisi antanut myöden, ja Salon Vedestä olisi tullut lietteen vastaanottopaikka, sanoo Lehti.

Lehden mukaan sopimuskauden aikana olisi selvinnyt monta nyt askarruttavaa asiaa: muun muassa, miten sopimuksen eri kohtia noudatetaan, miten EU:n jätedirektiivi vaikuttaa ja mitä seurauksia sopimuksesta on kaupungille, yrittäjille ja kunnille. Myös Salon Veden mahdollinen yhtiöittäminen olisi saatu tehtyä.

Karnisto-Toivonen, Huittinen, Nyyssönen ja Riski jättivät kaupunginhallituksen päätökseen eriävät mielipiteet. He olivat huolissaan sekä pitenevien kuljetusmatkojen aiheuttamista päästöistä että kuluttajille mahdollisesti aiheutuvista lisäkuluista.

Sopimuksen palauttajat vetosivat siihen, että EU:n jätedirektiivi muuttaa suomalaista lainsäädäntöä. Direktiivin mukaan sako- ja umpikaivoliete ei sisälly enää yhdyskuntajätteen määritelmään niin kuin nyt.

Jukka Heikkilän mukaan direktiiviin vetoaminen ei ole kestävä peruste.

– Lietteet eivät kuulu uuden direktiivin mukaisesti yhdyskuntajätteen määritelmän piiriin, mutta se ei vaikuta vastuuseen. Käsittelyvastuu tulee pysymään kunnalla, hän sanoo.

Kunnat taas ovat delegoineet jätehuollon järjestämisen LSJH:lle.

LSJH:n alueella siirrytään ensi vuoden alussa lietteen vastaanotossa yhteen taksaan, mikä nostaa salolaisten sakokaivojen tyhjennyksen hintaa. Laskutuksen hoitaa Lounais-Suomen Jätehuolto.

Vuodesta 2021 lähtien lietteiden kuljetus siirtyy vaiheittain kuntien vastuulle eli LSJH kilpailuttaa urakat.

Muutoksista on päättänyt kuntien yhteinen jätehuoltolautakunta.