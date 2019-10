Lounea houkuttelee älykaupunkiin kuntia koko toimialueeltaan

Lounea Oy päättää loppuvuoden aikana, miten se etenee Salon älykaupunkihankkeen kanssa.

– Ratkaisevaa on, että Salon kaupunki päättää lähteä joissain asioissa eteenpäin, sanoo Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen.

– Se jälkeen tulee tietysti kilpailutus, ja toivomme, että menestymme siinä.

Salon älykaupunkihanke käynnistyi viime vuoden lopulla kaupungin, Lounean ja Huawein yhteistyönä. Mukana ovat myös Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu sekä Salon seudun koulutuskuntayhtymän ammattiopisto.

Tällä viikolla Lounea, Salon kaupunki ja Huawei esittelivät älykaupunkia Lounean toimialueen kunnanjohtajille. Kiinnostusta oli ainakin niin paljon, että kaikkien paikalla olleen kuntajohtajan kanssa sovittiin uusi tapaaminen, kertoo Viitanen.

– Älykaupunki tarkoittaa avoimempaa kuntakulttuuria, jossa tietoa jaetaan nykyistä avoimemmin sekä päättäjille että kuntalaisille.

Asukkaiden käyttöön älykaupunki voi tuoda esimerkiksi sovelluksia, joilla voi seurata bussiliikennettä tai kiinteistöjen sisäilman laatua tai tehdä ilmoituksen korjausta kaipaavista katuvaloista.

– Jos kunnat ovat kiinnostuneita, lähdemme Huawein kanssa katsomaan, miten älykaupunki muuttuu käytännöksi. Tähän asti olemme käyttäneet Huawein tekniikkaa, ja sen jatkosta on sovittava. Lisäksi pitää miettiä, mikä kaupallinen suhde olisi kuntien kanssa ja millä tavalla kilpailutus järjestetään.

Jotta mikään näistä etenee, Salon kaupungin pitää olla mukana. Jos hanke ei etene, Lounea ottaa todennäköisesti aikalisän, sanoo Viitanen.

Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan Salo odottaa syksyn aikana Business Finlandin päätöstä älykaupunkiin liittyvästä hankkeesta.

Tavoite on kehittää ”innovatiivisia, älykkäitä, turvallisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja senioreille ja junioreille” sekä rakentaa ”uusia palvelu- ja liiketoimintamalleja yhteistyössä palveluntarjoajien sekä juniori- ja seniori-ikäisten loppukäyttäjien kanssa”.

Hankkeen kustannusarvio on runsaat 500 000 euroa. Puolta summasta on haettu Business Finlandilta.

– Johdonmukaista on, että hankkeen toteutuessa älykaupunki siirtyy kehitysvaiheesta eteenpäin, Inna sanoo.

Viitasen mukaan Lounea ”kaivertaa esille” syksyn aikana myös sen, mikä yhtiön bisnes älykaupungissa oikeastaan on. Tavoitteena on liiketoiminnan laajentaminen.

– Tarkoitus on käyttää paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä niin paljon kuin mahdollista. Kaikki pääsevät oppimaan, ja samalla kaupunki ja kaupunkilaiset saavat jotain uutta.

– Meidän täytyy miettiä oma osuutemme ekosysteemissä. Meillä on tietoliikenneyhteydet ja data-alusta, mutta minkälainen fasilitaattorin roolimme olisi, se täytyy selvittää.