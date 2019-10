Päätös Uskelan koulusta siirtyy ensi vuoteen

Uskelan koulun kohtalosta ei päätetä vielä tänä syksynä. Salon ensi vuoden talousarviota tehdään parhaillaan, eikä siihen liittyvissä investointisuunnitelmissa puhuta mitään Uskelan koulusta, Torikadun koulukiinteistöstä eikä vanhasta ammattikorkeakoulusta.

– Oppimisympäristöselvitys valmistuu aikataulun mukaisesti joulukuussa. Uskelan koulusta päätetään sen perusteella, joten sitä on mahdoton tuoda vielä ensi vuoden talousarvioon, perustelee apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä .

– Ensi vuonna asiaa voidaan viedä eteenpäin lisätalousarvion kautta.

Koulunkäynti jatkuu toistaiseksi Kavilankadulla sijaitsevassa Uskelan alakoulussa. Rakennuksen painumista on Niemelän mukaan saatu hidastettua.

Kaupunginvaltuusto myönsi viime keväänä 100 000 euroa maanvaihtotyöhön, jolla on kevennetty painuvan rakennuksen anturan kuormaa.

Samassa kokouksessa toukokuussa valtuusto äänesti, aletaanko uutta Uskelan koulua suunnitella vielä tänä vuonna. Esitys hävisi niukasti äänin 27–24.

Jari Niemelän mukaan oppilasmääräennusteet ovat sellaiset, että kaupungin keskustan alueelle ei tarvita uutta koulua.

Keskustassa on Torikadun varrella tyhjä Hermannin koulurakennus. Yläkoulu on toiminut jo kohta kaksi vuotta tilapäisesti Ylhäistentiellä entisessä ammattikorkeakoulussa.

Salon lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä kertoi viime viikolla kyläkouluseminaarissa, kuinka lapsimäärä kaupungissa laskee. Väestöennusteen näyttävät musertavilta, hän sanoi.

Oppilaat vähenevät käytännössä kaikkialla kaupungin alueella. Setälä toivoi, että oppimisympäristöselvityksen kautta päästään siihen, että koulujen kohtalosta ei tarvitse puhua joka toinen vuosi.

Salon opetuslautakunta käsittelee tällä viikolla vuoden 2020 talousarviota ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaa.

Märynummen koulun ja päiväkodin ja Perniön kirkonkylän koulun rakentamisesta on jo päätetty. Perniössä esitetään uutena asiana, että kouluun sijoitetaan myös Puolukkapuiston päiväkodin kaksi esiopetusryhmää ja että päiväkodista luovutaan.

Kirkonkylän koulu maksaa yli 11 miljoonaa euroa ja Märynummen päiväkoti ja koulu 4,6 miljoonaa euroa. Ollikkalaan valmistuu koulun yhteyteen ensi vuonna uusi 4,7 miljoonan euron päiväkoti.

Salon päiväkodeissa on lisäksi edessä miljoonien eurojen remontit. Peruskorjauksen tarpeessa ovat Toijalanmäen, Kärävuoren ja Tupurin päiväkoti.

Muurlan päiväkotia aletaan korjata ja laajentaa vielä tänä syksynä. Ensi syksyksi valmistuva hanke maksaa yli miljoona euroa.

Korjausta kaipaavista päiväkodeista vanhin on Toijalanmäen päiväkoti Halikossa. Kertaalleen laajennettu päiväkoti valmistui alun perin vuonna 1980.

Niinikään Halikossa sijaitseva Kärävuoren päiväkoti on vuodelta 1988. Tupurin on uusin, mutta silläkin on jo ikää 28 vuotta.

Investointisuunnitelmassa kaikkien todetaan olevan ”ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa”.

Kustannukset tarkentuvat, kunhan rakennusten on tutkittu. Alustavien arvioiden mukaan neljän päiväkodin korjaaminen tai laajentaminen maksaa yhteensä yli 3,5 miljoonaa euroa.

Listalla on myös uusia korjattavia kouluja: Halikon kirkonkylässä sijaitsevan Armfeltin koulun entinen lukio-osa ja Hakastaron koulu Alhaisissa.

Armfeltin remontoitava osa rakennettiin vuonna 1984 ylä- ja alakoulujen väliin. Korjauksen alustava hinta-arvio on 1,6 miljoonaa euroa.

Hakastaron koulu on 30-vuotias. Sen korjauksen arvioidaan maksavan 600 000 euroa.

Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien esityksistä oman ehdotuksensa ensi vuoden talousarvioksi. Lopullisesti budjetista päättää kaupunginvaltuusto.