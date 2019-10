Ministeri Paatero sanoo, että hänen ja Postin hallituksen puheenjohtajan välit ovat kunnossa – toimitusjohtaja Malisen ero tuli ministerille yllätyksenä

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) sanoo, että Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen päätös jättää tehtävänsä tuli yllätyksenä. Paatero ei ollut kuullut asiasta aikaisemmin eikä mikään ollut viitannut siihen, että näin tapahtuu.

Paateron mukaan päätös oli täysin Malisen oma.

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola kritisoi aiemmin tänään hienoisesti, että omistajaohjauksessa on tapahtunut muutos nykyisen pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen aikana verrattuna Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen. Pohjolan mukaan on tapahtunut sävyero.

Paatero kuitenkin sanoo, että hänen ja Pohjolan välit ovat kunnossa ja he ovat välillä puhelimitse tekemisissä päivittäin. Paateron mukaan hankalat asiat liittyvät Postin kokonaistilanteeseen, eivät henkilöihin.

– Meillä on tällä hetkellä luottamus Postin hallituksen kanssa olemassa, Paatero sanoi toimittajille eduskunnassa.

Hän lisää, että nykyisellä hallituksella on kuitenkin ollut selvästi aktiivinen rooli omistamisessa ja omistajaohjauksessa.

– Tämä tulee jatkumaan eikä vain yhden tai kahden yhtiön osalta, Paatero sanoi.

Paateron mukaan yksi iso ero edelliseen Suomen hallitukseen on myös se, että Sipilän hallituksella oli halu viedä Posti pörssiin toisin kuin Rinteen hallituksella.

– Ehkä se on vähän enemmän kuin sävyero, hän sanoi.

”Mitään työntöä pois ei ollut”

Myös Postin hallituksen puheenjohtajan Pohjola totesi tänään, että ero oli toimitusjohtaja Malisen henkilökohtainen päätös.

– Ei mitään työntöä Postista pois ole missään tapauksessa ollut, Pohjola sanoi tiedotustilaisuudessa.

Posti kertoi Malisen eronneen yhtiön palveluksesta lokakuun alusta lukien. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty yhtiön sisältä Turkka Kuusisto. Postin hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin.

Posti ja toimitusjohtaja Malinen ovat olleet tiiviisti otsikoissa elokuun lopulta lähtien. Tuolloin Posti kertoi aikovansa siirtää noin 700 Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijää Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. Muutoksessa työntekijöiden kiinteä palkka putoaisi keskimäärin 30 prosenttia.

Osa Postin työntekijöistä meni syyskuun alussa lakkoon yhtiön suunnitteleman työehtosopimuksen siirron vuoksi. Ammattiliitto PAU lopetti työtaistelutoimet, kun omistajaohjausministeri Paatero kertoi, että siirrossa otetaan aikalisä.

Pohjola kutsui tiedotustilaisuudessa Postin ympärillä vellonutta keskustelua ”kohinaksi”, joka ei ole ollut eduksi yhtiölle. Hän myöntää, että kaikki asiat eivät ole menneet parhaalla mahdollisella tavalla eikä kritiikki tullut aivan yllätyksenä.

Malinen toimi Postin toimitusjohtajana vuodesta 2012. Hän kertoi tiedotteessa kokevansa, että nyt on oikea hetki tehdä tilaa uudelle toimitusjohtajalle.

– Kun minut valittiin tähän tehtävään, sain omistajalta kolme tavoitetta: pitää Postin toiminta kannattavana, rakentaa uutta kasvua, jolla turvataan yhtiön tulevaisuus, sekä saattaa yhtiö pörssilistauskuntoon. Nämä kaikki tavoitteet on saavutettu. Kuluneisiin vuosiin on mahtunut kipeitä rakennemuutoksia, mutta myös onnistumisia ja rohkeaa uudistumista erittäin ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Olen heille syvästi kiitollinen, Malinen sanoo.

STT ei ole tavoittanut Malista antamaan lisäkommentteja erostaan.

Tienestit kirvoittaneet arvostelua

Malisen tienestit ovat kirvoittaneet runsaasti arvostelua viime viikkoina. Ministeri Paatero on sanonut pitävänsä kritiikkiä johdon palkkioista ”ihan perusteltuna”. Viime vuonna Malisen saamat palkat ja palkkiot kohosivat yhteensä 988 000 euroon.

Ylimääräistä kohua aiheutui Postin hankkimasta golfosakkeesta Kirkkonummella. Iltalehden mukaan Malisen johtama Posti osti vuonna 2015 lähes 30 000 euron golfosakkeen Kirkkonummen Sarfvik Golfista samaan aikaan, kun Postissa olivat käynnissä yt-neuvottelut. Neuvottelut johtivat yli 300 työntekijän irtisanomiseen palvelupisteiltä.

Maliselle ei makseta erillistä erokorvausta, mutta hän saa työsopimuksensa mukaisen korvauksen kuuden kuukauden irtisanomisajalta vähennettynä kahden kuukauden palkalla. Posti kertoi jo aiemmin, että Malinen luopuu kahden kuukauden palkastaan loppuvuoden aikana.

Malisen kuukausipalkka on 46 000 euroa, eli hänen saamansa korvaus on yhteensä 184 000 euroa.

Pohjola sanoi tiedotustilaisuudessa, että Malisella on lisäksi mahdollisuus saada palkkioita tämän vuoden työhön liittyvistä asioista. Pohjolan mukaan palkkiot koskevat lyhyen tähtäimen kannustimia.

– Mutta vain siltä osalta, joka koskee tätä vuotta, Pohjola sanoi.

Perusasiat eivät muutu

Postin liiketoiminta on ollut jo pitkään kovassa murroksessa, kun kirjepostin määrä vähenee nopeasti. Huhti-kesäkuussa osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 13 prosenttia vuoden takaisesta.

Toisaalta Postin liikevaihto kasvaa samaan aikaan paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnassa, joka muodostaa nyt jo yli puolet Postin liikevaihdosta.

Pohjolan mukaan Postin uudelta toimitusjohtajalta vaaditaan strategista näkemystä, kykyä viedä muutoksia läpi ja kykyä tulla ihmisten kanssa toimeen. Uusi toimitusjohtaja voi tulla miltä toimialalta tahansa.

Pohjola korostaa, että perusasiat eivät muutu Postin toiminnassa. Kulmakivinä ovat perinteinen postinjakelu ja uudet liiketoiminnot, jotka liittyvät pakettien kuljettamiseen.

– Pyrimme pitämään Postin jakelun kannattavana niin pitkään kuin mahdollista, Pohjola sanoo.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitetty Kuusisto johtaa Postin Paketti- ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmää, ja hän on ollut Postin johtoryhmä jäsen vuodesta 2016.

Kuusisto huomauttaa, että kohuista huolimatta Postin laatu on hyvää asiakkaiden kannalta monissa palveluissa. Hän vakuuttaa, että Posti hoitaa jakelua harvaan asutulla maaseudullakin ”niin pitkään kuin jaettavaa riittää”.

Posti joutui osittain perääntymään

Elokuun lopussa syntyneen kohun vuoksi Posti joutui vetämään osittain takaisin suunnitelmiaan. Syyskuun puolivälissä yhtiö päätti, että noin 700 paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijän palkkoihin tulee kahden vuoden siirtymäaika. Posti kertoi työntekijöiden kokonaispalkan säilyvän nykyisellään tammikuun loppuun 2022 saakka. Yhtiö aikoo kuitenkin pitää kiinni kaavailemastaan työehtosopimuksen vaihdoksesta.

Helsingin Sanomat kertoi syyskuussa Postin suunnittelevan tuntuvia palkanalennuksia jopa 8 000 työntekijälle. Postilla on noin 22 000 työntekijää.

