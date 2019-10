Räntä- ja lumisade heikentää ajokeliä paikoin maan itäosassa – Ensilumi satanut Pohjois-Karjalaan, Jyväskylään ja Kuopioon

Itäisessä Suomessa on tänään huono ajokeli lumi- ja räntäsateen vuoksi, varoittaa valtakunnallinen tieliikennekeskus.

Myös Ilmatieteen laitos on antanut kelivaroituksia Pohjois- ja Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Pohjois- ja Etelä-Savoon sekä Kainuuseen.

Lumi- ja räntäsadetta saadaan perjantain aikana Päijät-Hämeestä itään ulottuvalla alueella. Sadealue yltää Kainuuseen, jossa voi perjantaina iltapäivällä sataa myös lunta, päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Lapissa on pääosin poutaa, mutta paikoittain voi tulla heikkoja lumikuuroja. Uudellamaalla sateet tulevat vetenä.

Pohjois-Karjalassa lunta jopa viisi senttiä

Ensilumi on satanut paikoin maahan. Suurimmat lumensyvyydet on mitattu Pohjois-Karjalassa, jossa Ilomantsissa on aamulla mitattu viisi senttiä lunta ja Tohmajärvellä neljä senttiä.

Viljamaan mukaan myös Kuopiossa ja Jyväskylässä on satanut ensilumi. Molemmissa kaupungeissa lunta on satanut havaintojen mukaan kaksi senttimetriä aamuyhdeksän jälkeen. Vaadittu määrä ensilumelle on yksi sentti.

Myös Pirkanmaalla on tullut aamulla heikkoja lumikuuroja. Kuitenkaan ensilumeen riittäviä kertymiä ei mitattu.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Itä-Suomessa voi tänään iltaan mennessä sataa jopa kymmenen senttiä lunta.

Teillä oltava varovainen myös lauantaina

Sateet heikkenevät lauantaiyönä, ja lauantain sää on enimmäkseen poutainen. Maan kaakkoisosassa ja Pohjanmaan rannikolla voi lauantaina päivällä tulla heikkoja sadekuuroja.

Teillä saa kuitenkin olla varovainen myös lauantaina, sillä tielämpötilat voivat lauantaiyönä koko maassa mennä pakkasen puolelle, Viljamaa varoittaa.

STT

