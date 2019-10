Salo aloitti tähderuoan myynnin kouluissa ja päiväkodeissa

Ruokailusta tähteeksi jääneet lihapullat, kasvispihvit ja porkkana-lantturaaste tekevät kauppansa Salon lukiossa. Henkilökunta ostaa ruokia omiin rasioihinsa ja maksaa ostoksen Ceepos-mobiilisovelluksella.

– Tämä on lähtenyt hyvin käyntiin, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen sanoo. Tähderuoan myyntiä on kokeiltu keväästä asti muutamissa kouluissa, mutta tällä viikolla mahdollisuus ostaa sitä laajeni kaikkiin kouluihin ja päiväkoteihin eli yli 70:ään yksikköön.

Ruoan ostaminen on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi niin, että se ei vie henkilökunnan työaikaa. Esimerkiksi lukiolla aikaa ostosten tekemiseen linjastolta on vain 10 minuuttia ruokailun päättymisen ja keskuskeittiöön lähtevän astiakuljetuksen välillä.

Ruokaa ei voi varata etukäteen, eikä sitä voi säilyttää keittiön jääkaapissa.

Koulu- ja päiväkotiruokailussa tavoite on, että ruokaa ei jää yhtään, mutta tavoite on melko mahdoton 600 aterian lukiossa.

– Päivittäinen ruokailijoiden määrä voi vaihdella sadalla. Tämä johtuu vaihtuvista jaksoista ja koulupäivän pituudesta. Oppilaat voivat lähteä ruokailemaan myös kaupungille, mutta kiitettävästi he syövät täällä. Jos joku luokka on retkellä eikä syö täällä, vaan ottaa eväät, sen me tiedämme etukäteen, ravitsemistyöntekijä Susanna Rauhaniemi sanoo.

Ruokatilaus lukiolta keskuskeittiöön tehdään sen perusteella, paljonko samaa ruokaa on kulunut edellisellä kerralla kuusi viikkoa sitten. Sekä lihapullia että perunasosetta oli tilattu eiliseksi 110 kiloa. Lihapullia jäi tähteeksi noin viisi kiloa.

Perunasosetta ei jäänyt yhtään, mutta se ei myöskään loppunut kesken.

– Suosituimpia tähderuokia ovat lihapullat ja kalaruoat. Tiistaina jäi kaali-jauhelihakeittoa, mutta kasvisvaihtoehtona ollut tomaattikeitto meni. Muutenkin kaikkien kasvisruokien menekki on nousussa, Rauhaniemi kertoo.

Hän on myös henkilökohtaisesti iloinen ostomahdollisuudesta ja käyttää sitä hyväkseen. Kahden pienen lapsen äitinä on mukava mennä kotiin valmis ruoka mukanaan.

Ellei yli jäänyttä ruokaa osteta, se menee biojäteastiaan kuten lautashävikkikin. Anu Sorvari-Happonen seuraa keittiön puolelta lautasia palauttavia nuoria ja on aika tyytyväinen näkemäänsä. Joltakin jää puolikas lihapulla, toiselta puolukkahilloa, kolmannelta kourallinen porkkana-lantturaastetta.

– Eikö sitä puolukkaa olisi voinut syödä. Se on kotimaista ja joku on sen poiminut, hän tuumaa.

Keittiössä biojätteen määrää yritetään jatkuvasti nipistää muun muassa hankkimalla pienin mahdollinen biojäteastia. Lautasilla ruoantähteiden määrä on kasvanut. Asiaan kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja tähteiden vähentämisestä on kampanjoitu jopa aamunavauksessa.

– Nuoret ajavat ilmastoasioita. Helpointa olisi aloittaa omalta lautaselta, Rauhaniemi toteaa.

Tähderuoka on edullista. Litra maksaa kaksi euroa ja kolme litraa maksaa ruokalipun hinnan eli 4,95 euroa.

Opiskelijoille oiva mahdollisuus

lukion opiskelijat eivät käyneet keskiviikkona lihapulla- tai kasvispihviostoksilla mahdollisuudesta huolimatta.

– Pieni osa opiskelijoista ostaa. Haasteena on kellonaika, sillä moni on silloin tunnilla, tilannetta seurannut opettaja Eija Panttila sanoo.

Hänestä edullisen ruoan ostomahdollisuus on älyttömän hyvä varsinkin yksinään asuville oppilaille, mutta myös kotona asuville.

Panttila valitsee linjastolta purkkeihin raastetta, kasvispihvejä ja lihapullia.

– Olen syönyt 20 vuotta kouluruokaa ja olen tyytyväinen. Jos menisin ABC:lle, saisin lisäksi muovikuoria, se ei kiinnosta.

Ruokapurkkia täyttävä opinto-ohjaaja Mari-Anne Mielikäinen komppaa Panttilaa ja toivoo, että oppilaat aktivoituisivat ostamaan tähderuokaa. Pienillä rahoilla toimeen tuleville nuorille kahden euron kotiruoka on iso säästö ruokamenoissa.

Hän kiittää keittiön henkilökuntaa, joka ajattelee oppilaiden parasta.

– Jos ruokailusta jää omenia, banaaneja tai pannukakkua, he jättävät ne tuohon pöydälle ja siitä ne häviävät.

Keittiö ei saa aina tietoa poissaolijoista

ruokapalveluissa on tehty pitkään työtä ruokahävikin pienentämiseksi, mutta mahdollisuuksia on vielä käyttämättä.

– Haaste on, että aina ei tiedetä paljonko oppilaita on ruokailussa paikalla. Asia on kaupungilla tiedossa ja siihen mietitään ratkaisua, ravitsemispalveluesimies Sari Männistö sanoo.

Oppilaiden poissaolot kirjataan Wilmaan, mutta tieto ei välttämättä päädy keittiöhenkilökunnalle. Jos tämä tieto saataisiin aamulla, keskustan isojen koulujen ruokakuljetuksia myöhemmän kuorman osalta pystyttäisiin pienentämään. Kun ruoka jää puhtaana keskuskeittiöön, se vähentää hävikkiä.

Ruokavalvonnan lisääminen kouluilla voisi myös tuoda tulosta.

– Oppilaat saattavat silmillään syödä enemmän ja silloin osa päätyy biojäteastiaan, Männistö sanoo.

Hän muistuttaa, että lisää saa hakea. Jonottaminen tai lyhyt ruokatunti voi kuitenkin vähentää santsaamishalua.

Tällä viikolla ruokahävikkikeskustelun nosti esiin Ikaalisten kylpylän keittiöpäällikkö Aki Koivuniemi. Syyslomaviikolla yhdeltä hotelliaamiaiselta jäi lautasille 43 kiloa ruokajätettä. Samaan aikaan kylpylän keittiössä hävikkiä syntyi kolme kiloa.

– Tosi järkyttävä asia. Eikö peruskäytöstavoilla osaa ilmastotalkoista saada hoidettua, Männistö kommentoi.