SSS isännöi ”Kassun” paluuta Salohalliin – ”Uskon, että tunteita nousee pintaan”

LP Viestin entinen kapteeni ja salolaisseurassa neljä lentopallon Suomen mestaruutta voittanut Kaisa Nyman palaa keskiviikkona Salohallin liigapeliin kolmen kauden tauon jälkeen Nurmon Jymyn paidassa. Nyman nähtiin Salohallissa jo viime helmikuussa 1-sarjan merkeissä, mutta nyt kokenut keskitorjuja saapuu entiselle kotiareenalleen astetta isommissa ympyröissä.

– Mukava tulla Saloon. Uskon, että tunteita nousee pintaan. Katsomossa on varmasti paljon tuttuja ihmisiä. Vastapuolella tuttuja ovat Anu Ennok, Viktoriia Tuchashvili, Anna Czakan sekä tietysti (päävalmentaja Tomi) Lemminkäinen, keväällä 2016 LP Viestissä uransa SM-hopeaan päättänyt Nyman luettelee.

Monet olivat odottaneet ”Kassun” ilmestymistä takaisin pääsarjakentille, sillä hänet valittiin kauden alla nettiäänestyksessä ennakkoon mielenkiintoisimmaksi pelaajaksi naisten Mestaruusliigassa.

– Hieno juttu. Vähän yllätys valinta oli. Ehkä on vielä katsojia, jotka haluavat nähdä minut pelikentillä, Nyman tuumii.

Nyman, 36, on totutellut jälleen liigavauhtiin kahden ottelun ajan.

– On ollut aika kovaa, mutta mukavaa. Hommia saa tehdä, jotta pysyy nuorempien perässä, tutusti numerolla viisi myös Jymyssä pelaava Nyman kuvailee.

Nymanin Nurmoon houkutteli päävalmentaja Kari Tuomela, joka hankki samalla JyväsLentiksestä joukkueen toiseksi passariksi Anni Toivosen.

– Innostuin uudestaan lentopallosta JyväsLentiksessä. Hommat lähtivät nopeasti myös Nurmossa eteenpäin. Ihmettelin, miksen ole tehnyt tätä koko ajan.

Olet voittanut yhteensä seitsemän SM-kultaa ja viisi Suomen Cupin mestaruutta. Minkälaisia tavoitteita asetit tähän kauteen?

– Olen aina halunnut kehittää syöttöäni, ja siitä olenkin saanut lisäpontta harjoituksiin. Olen alkanut syöttää hyppyleijaa. Sitä olen harjoitellut nyt puolitoista kuukautta. Lähdimme ihan askelista liikkeelle. Vielä se ei ole hyvä, mutta sieltä se tulee, perinteisistä jalat maassa -syötöistään aiemmin tunnettu Nyman naurahtaa.

Nyman kulkee Jyväskylän ja Seinäjoen väliä autolla tai junalla muutaman kerran viikossa. Kaikkiin harjoituksiin hän ei viikon aikana Jymyssä osallistu. Siviilissä Nyman työskentelee kirjanpitotoimistossa assistenttina.

– Fysiikkaharjoitukset teen Jyväskylässä ja lajitreenit Nurmossa. Töitä pystyn tekemään etänä, kun tietokone on mukana, haastatteluhetkellä junassa istunut Nyman kertoo.

Nymanille tämän keskiviikon ottelu on liigassa uran 404:s. Sillä hän nousee tilastossa yksin vitospaikalle ohi Minna Kangaskolkan. Seuraavana SM-otteluissa vastaan tulee Sari Korpi, joka pelasi 418 kamppailua.

– SM-ottelutilastoa ei enää oikeastaan tule vilkuiltua. Silloin Salon viimeisenä kautena oli eri, kun tuli 400 ottelua täyteen. Onhan niitä pelejä aika paljon. Voi sanoa, että kokemusta on, Nyman naurahtaa.

Jymyn kausi on alkanut tappiollisesti, kun joukkuettaan vahvistanut LiigaPloki sekä kestomenestyjä Hämeenlinnan Lentopallokerho ovat napanneet kolme pistettä nurmolaisten kustannuksella. Myös keskiviikkona Jymyllä riittää LP Viestiä vastaan haastetta.

– Syöttöpeli on ykkösjuttu. Meidän on saatava LP Viestin vastaanottoa rikki, Jymyn kapteenina toimiva Nyman painottaa.

Nymanilla riittää takuuvarmasti verkolla töitä LP Viestin laita- ja keskihyökkäysten kanssa.

– Olen seurannut Annan (Czakan) uraa. Hienoa, että hän pääsi EM-kisoihin ja on saanut kovia pelejä alle maajoukkueessa ja seurajoukkueessa. Hän on päässyt urallaan eteenpäin ja nauttii selvästi lentopallosta, Nyman kehuu entistä joukkuekaveriaan ja pelipaikkakollegaansa.

Otteluisäntänä tämän illan matsissa on Salon Seudun Sanomat, joka tarjoaa kestotilaajilleen ilmaisen sisäänpääsyn Salohalliin. Otteluun oli lunastettu tiistai-iltapäivään mennessä noin 700 lippupakettia. Lippupaketti oikeuttaa kahden henkilön sisäänpääsyyn, joten keskiviikon katsojaluku noussee jälleen nelinumeroiseksi.

Lippuja otteluun saa vielä keskiviikkoon kello 15.30 asti.

Naisten Mestaruusliigaa LP Viesti–Nurmon Jymy Salohallissa keskiviikkona kello 18.30.