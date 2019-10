Suomi luovuttaa Yhdysvalloille alkuperäiskansojen jäänteitä – asia esillä Niinistön ja Trumpin tapaamisessa

Suomi luovuttaa Yhdysvalloille alkuperäiskansojen jäänteitä kansalliskokoelmista, Suomen kansallismuseo kertoo.

Luovutettavat ihmisperäiset aineistot ovat peräisin Mesa Verde -kokoelmasta, joka on koottu noin kahdenkymmenen pueblo-intiaanin haudoista. Ne ovat peräisin arviolta 1200-luvulta.

Kansallismuseon mukaan ihmisluiden ja muumioiden lisäksi luovutetaan haudoissa olleita hautaesineitä. Mesa Verde -kokoelman muut osat jäävät Suomen kansallismuseolle.

Suomi on saanut kokoelmasta Yhdysvalloista virallisen palautuspyynnön sekä Amerikan alkuperäiskansojen edustajilta epävirallisen palautuspyynnön. Asia nousi esille myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaamisessa Washingtonissa keskiviikkona.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) kertoo Kansallismuseon tiedotteessa, että Suomi suhtautuu palautuspyyntöön erittäin arvostavasti ja että palauttamisen edellytyksiä on selvitetty huolellisesti. Palautuksen tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Kansallismuseon Mesa Verde -kokoelma kattaa noin 600 esinettä 500-1300-luvuilta. Kokoelman on kerännyt ruotsalainen geologi Gustaf Nordenskjöld 1890-luvulla. Geologilta kokoelman osti suomalainen lääkäri ja keräilijä Herman Frithiof Antell, joka testamenttasi sen muiden kokoelmiensa mukana Suomen valtiolle.

