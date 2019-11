USA julkaisi videon Isis-johtajan kuolemaan johtaneesta operaatiosta

Yhdysvaltain puolustusministeriö on julkaissut video- ja kuvamateriaalia Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadin tappoiskusta.

Rakeisessa, mustavalkoisessa kuvamateriaalissa näkyy, kuinka Yhdysvaltain joukot lähestyvät jalan korkeaseinäistä rakennuskompleksia, jossa al-Baghdadi oleskeli. Puolustusministeriö julkaisi myös videomateriaalia ilmaiskuista. Videolla näkyy, kuinka tuntemattomat sotilaat avaavat tulen Yhdysvaltojen helikoptereita vastaan.

Isisiä johtanut al-Baghdadi kuoli Yhdysvaltain operaatiossa viime viikonloppuna Pohjois-Syyriassa Idlibin alueella. Al-Baghdadi räjäytti itsensä itsemurhavyöllä tunnelissa, kun Yhdysvaltain joukot olivat onnistuneet saartamaan hänet.

Kenraali Kenneth McKenzie kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että Isis-johtaja surmasi samalla myös kaksi tunneliin mukanaan vetämäänsä lasta. Aiemmin on kerrottu, että kuolleita lapsia olisi ollut kolme. Lasten arvellaan olleen alle 12-vuotiaita. Asiasta uutisoi muun muassa uutiskanava CNN.

Lisäksi rakennuskompleksissa kuoli neljä naista ja yksi mies. McKenzien mukaan naiset käyttäytyivät uhkaavasti ja heillä oli räjähdevyöt.

McKenzie myös kertoi, että al-Baghdadi on saattanut ampua tunnelista yhdysvaltalaisjoukkoja kohti.

Jäänteet haudattu mereen

Yhdysvallat kertoi aiemmin, että al-Baghdadin jäänteet on haudattu mereen.

Maavoimien esikuntapäällikkö Mark Milleyn mukaan ruumista kohdeltiin asianmukaisella tavalla ja kaikki jäänteet haudattiin mereen.

Pentagon ei kertonut mihin ja milloin jäänteet haudattiin.

Eilen Washington Post uutisoi nimettömiin viranomaislähteisiin nojaten, että al-Baghdadi löydettiin hänen lähipiiriinsä soluttautuneen ”myyrän” ansiosta.

Al-Baghdadin lähipiiriin soluttautunut mies vuoti tietoja maailman etsityimmän miehen liikkeistä viranomaisille useiden kuukausien ajan.

SDF-joukot toimittivat tiedustelutietoa

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin myös, että Syyrian kurdijoukkojen osuus on ollut merkittävä al-Baghdadin tappoiskussa. Asiasta kertoivat muun muassa Yhdysvaltain nimettömät viranomaiset New York Timesille.

McKenzie myönsi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että Syyrian kurdienemmistöiset SDF-joukot toimittivat Yhdysvalloille tiedustelutietoa, joka oli ”erittäin hyödyllistä”. Kenraali kuitenkin painotti, että vain yhdysvaltalaissotilaita osallistui varsinaiseen iskuun.

Tiedot kurdien osuudesta äärijärjestö Isisin johtajan surmassa ja ylipäätään Isisin vastaisessa taistelussa ovat nostaneet ennätyssuurta kritiikkiä presidentti Donald Trumpia kohtaan jopa hänen liittolaisiltaan.

Trumpin päätös vetää Yhdysvaltain sotilaat pois Pohjois-Syyriasta kuun alussa käytännössä mahdollisti Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan.

Korjattu klo 10.52: poistettu otsikosta sana ”puolustusvoimat”, kyse puolustusministeriöstä

