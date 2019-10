Kuinka monta euroa pääsylippu LP Viestin lentopallon naisten mestaruusliigaotteluihin jatkossa maksaa? Lauantain jälkeen emme tiedä.

Hinnat määräytyvät tulevaisuudessa edellisen ottelun yleisömäärän mukaan. Ylihuomenna lauantaina kello 17 alkavan Puijo Wolley -ottelun katsojaluku määrittelee 2. marraskuuta pelattavan seuraavan kotiottelun hinnat.

Esimerkki: mikäli LP Viesti–Puijo Wolley -ottelun yleisömäärä on alle 600 katsojaa, maksaa lippu LP Viesti–LP-Vampula-otteluun tavanomaiset 15 euroa. Tai vaihtoehtoisesti toinen ääripää: jos katsojia on yli tuhat, on seuraavan pelin hinta viisi euroa.

Mikäli lipunhinta on 15 euroa, on käytössä eläkeläisille kahden euron alennus tuttuun tapaan.

– Halusimme keksiä jotain uutta ja erilaista sekä antaa katsojille mahdollisuuden vaikuttaa lipunhintoihin. En ole ainakaan lentopallossa nähnyt tämäntyyppistä käytäntöä aiemmin, kertoo LP Viestin urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen.

Viime kauden runkosarjassa joukkueen yleisökeskiarvo oli 635. Kun luvusta ”riisutaan” pois Bonusta Junnuille -peli sekä Salon Seudun Sanomien etuottelu, päädyttiin Lemminkäisen mukaan keskiarvoon 519.

– Tuon 519:n mukaan teimme myös taulukon lipunhinnoista. Jos yleisömäärät ja sitä kautta ottelujen tunnelma tällä tavalla hieman nousevat, niin siitä hyötyvät kaikki, myös pelaajat, hän mainitsee.

– Pääsylippujen hinnoista keskustellaan lajissa kuin lajissa. Meille asti palautetta aiheesta ei tule paljoa, mutta silloin tällöin kuitenkin.

LP Viestin runkosarjan kausikortteja on lainattavissa Salon pääkirjastosta. Kortteja on neljä, joista yksi asiakas voi lainata yhden kerrallaan. Laina-aika on yksi viikko.

Juttua korjattu 17.10. kello 21.07: eläkeläisalennus on käytössä vain 15 euron hintaisissa lipuissa.