Ajokeli on tänään huono tai erittäin huono isossa osassa maata

Ajokeli on tänään mahdollisesti vaarallinen tai vaarallinen isossa osassa maata, varoittaa Ilmatieteen laitos. Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi aamusta alkaen lumi- tai räntäsateen ja sään pakastumisen takia Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

Huonoa ajokeliä ennustetaan puolestaan aina Uudeltamaalta Kuusamon korkeuksille asti. Myös Enontekiöllä on voimassa mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoitus.

– Päivä on vielä lauha maan itäosissa ja etelärannikolla, mutta lännessä sää kylmenee jo aamupäivän aikana nopeasti. Samalla sateet muuttuvat etelässäkin lumeksi ja ajokeli voi muuttua jopa erittäin huonoksi, Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla kerrotaan.

STT

