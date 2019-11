Liittojen tukitoimet laajenemassa postilakossa – Ministeri Paatero: ”Tilanne nähdään vakavana” 29

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) pitää positiivisena merkkinä sitä, että neuvottelut postialan työkiistassa jatkuvat.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ei antanut perjantaina sovintoehdotusta työkiistaan, mutta osapuolet ovat palaamassa neuvottelupöytään huomenna iltapäivällä.

Sekä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen että työnantajapuolta edustavan Palvelualojen työnantajien Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoivat, että neuvotteluita käytiin hyvässä hengessä.

Tukitoimilla selkeä viesti

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn työtaistelu on saanut monet muut liitot ilmoittamaan tukitoimista. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT kertoi lauantaina tukitoimien mahdollisesta laajentamisesta. Jos postilakko jatkuu, AKT:n jäsenet ovat ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa tiistaista lähtien joulukuun 8. päivään asti.

Jo aiemmin AKT oli kertonut aloittavansa maanantaina viikon mittaisen lakon PAUn tueksi. Kyseisen lakon aikana AKT:n jäsenet pidättäytyvät työstä Posti Kuljetus Oy:ssä sekä kaikilla työpaikoilla Postin tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä.

Paatero ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia mahdollisesti laajoillakin tukitoimilla voisi olla.

Tukitoimet lähettävät hänen mukaansa selkeän viestin.

– Se, että toiset liitot ovat lähteneet tähän mukaan, on osoitus siitä, että tilanne nähdään vakavana, Paatero kommentoi Porissa ennen SDP:n puoluevaltuuston alkamista.

Tukilakot laajenevat maanantaina

Useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet tuestaan PAUlle. Aiemmin tukitoimistaan ovat ilmoittaneet Suomen Merimies-Unioni, Ilmailualan Unioni (IAU), Rautatiealan Unioni (RAU) sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL).

Ilmailualan Unioni (IAU) on jo pysäyttänyt postin käsittelyn lentoasemilla postilakon ajaksi, mikä on esimerkiksi pysäyttänyt Euroopan ulkopuolelle lähtevien tai sieltä tulevien pakettien toimittamisen kokonaan.

Merimies-Unioni aloittaa omat satamien ulkomaanliikennettä rajoittavat tukitoimensa maanantaina ja laajentaa niitä asteittain seuraavana torstaina ja maanantaina. Tukitoimet kestävät niin kauan, kunnes postilakossa saadaan ratkaisu.

JHL ja RAU ovat kertoneet yhdessä pysäyttävänsä rautateiden tavaraliikenteen maanantaina ja tiistaina. JHL:n lakkoon kuuluu myös tavaraliikenteen kaluston huollon pysäyttäminen tiistaiksi. Toimet eivät vaikuta henkilöliikenteeseen.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus päätti torstaina tukitoimista, jotka on määrä julkaista maanantaina. Myös Sähköliitto on ilmoittanut olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.

Lakko jatkuu, jos sopua ei löydy

Postilakko alkoi maanantaina. PAU ilmoitti alun perin kahden viikon lakosta, mutta se on laajentanut sitä neljäviikkoiseksi.

Tällä hetkellä lakon piirissä on noin 9 000 työntekijää, joiden tehtävät koskevat postin jakelua, käsittelyä ja kuljetusta. Jos osapuolet eivät pääse sopuun, työtaistelutoimet laajenevat myöhemmin myös toimihenkilö- ja myymälätehtäviin.

PAU ei ole hyväksynyt Postin päätöstä vaihtaa noin 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin, mistä syntyi postilakkoon johtanut työriita.

Torstaina Ylen A-studiossa Paltan toimitusjohtaja Aarto kuitenkin kertoi, että työnantajapuoli voisi olla valmis jatkamaan neuvotteluja nykyisen työehtosopimuksen pohjalta niin, että nykyinen palkkarakenne säilyisi.

Paatero ojensi Postia

Ministeri Paatero otti aiemmin tällä viikolla kantaa vuokratyövoiman käyttöön lakon aikana. Hän vaati Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön lakon ajaksi ja sanoi, ettei valtionyhtiöiden tule käyttää rikkurityövoimaa missään olosuhteissa.

Postin johto kävi torstaina keskusteluja aiheesta valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön kanssa. Keskustelu käytiin omistajaohjausministeri Paateron aloitteesta.

Posti ilmoitti jo ennen sitä ymmärtävänsä valtio-omistajan huolta.

– Ymmärrämme hyvin ministerin huolen siitä, ettei valtionyhtiön pidä käyttää vuokratyövoimaa lakon murtamiseen. Posti on sitoutunut pitämään tästä huolta. Olemme sopineet omistajaohjauksen kanssa, että Posti ei tule ylittämään aikaisemmin edunvalvonnalle ilmoitettua vuokratyön määrää lakon takia, lupasi Postin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto tiedotteessa.

