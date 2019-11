Finanssivalvonta lykkäsi Juha Koposen aloitusta LähiTapiolan pääjohtajana

Finanssivalvonta (Fiva) on lykännyt Juha Koposen aloitusta LähiTapiolan pääjohtajana. Lykkäyksestä kertoi LähiTapiola maanantai-iltana.

Yhtiö kertoo, että Fivan mukaan Koposelta puuttuu edelleen käytännön ammatillista kokemusta vakuutusalalta, vaikka Koposelle on laadittu perehdytysohjelma ja hänellä on pitkä kokemus johtotehtävistä muilla toimialoilla.

LähiTapiolan mukaan Fivan päätös oli yllätys. Yhtiö oli arvioinut, että Koponen täyttää Fivan sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset vuoden loppuun mennessä.

Helsingin Sanomat uutisoi syyskuun alussa, ettei LähiTapiola-ryhmän tulevalta pääjohtajalta Koposelta löytynyt riittävää vakuutusalan tuntemusta tehtäviensä hoitamiseen.

Tuolloin Finanssivalvonnan vakuutusvalvonnan osastopäällikkö Kaisa Forsström kertoi, että vakuutusyhtiöiden johtajanimityksiä käsitellään aina tapauskohtaisesti, koska tehtävät ja valittavat ovat aina erilaisia. LähiTapiolan pääjohtajanimitykseen Forsström ei tuolloin ottanut kantaa.

Koponen nimitettiin LähiTapiolan pääjohtajaksi huhtikuussa, ja hänen oli määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Syyskuisten tietojen mukaan LähiTapiola on yrittänyt pätevöittää Koposta tehtäväänsä lisäkoulutuksen avulla.

53-vuotias kauppatieteiden maisteri Koponen on aiemmin toiminut muun muassa Veikkauksen toimitusjohtajana ja lääkejakelija Tamron konsernijohtajana.

”Kyse ei ole pätevyydestä”

Vaikka Fivan päätös tuli yllätyksenä, LähiTapiola oli varautunut myös tähän vaihtoehtoon, kertoi finanssiryhmän hallituksen puheenjohtaja Timo U. Korhonen STT:lle myöhään maanantaina.

– Itse näen niin, että tämä on Fivalta yleisempi linjan tiukennus, joka ei kohdistu pelkästään LähiTapiolaan. Muutos on jo nähty muidenkin yhtiöiden osalta, joissa on tässä pääjohtaja vaihtunut. Vastaavia (Fivan) toimenpiteitä on ollut, vaikka ne eivät ole nousseet niin kovasti julkisuuteen, Korhonen arvioi.

Hänen mukaansa LähiTapiola pitää Fivan nyt tekemää päätöstä normaalina arviointina, johon valvovalla viranomaisella on oikeus nimenomaan pääjohtajakysymyksissä.

Korhonen myös toi esiin, että Fivan arviossa pääjohtajasta on kyse ainoastaan kokemuksesta.

– Pätevyys on vähän eri asia. Koposen osaamisessa eikä pätevyydessä ei varmasti ole puutteita. Hän on johtanut isoja konserneja, ollut mittavissa tehtävissä. Fiva on nyt kiinnittänyt huomiota kokemuksen puuttumiseen vakuutusalalta.

Korhonen sanoo uskovansa, että Koponen pääsee aloittamaan johtajan tehtävässään alkukeväästä.

Fiva haluaa nostaa pätevyysvaatimuksia

Fiva linjasikin äskettäin yleisellä tasolla, että se haluaa nostaa työeläkeyhtiöiden hallitusten jäsenten ja johdon pätevyysvaatimuksia. Fiva katsoo, että näiden ryhmien ammatillista pätevyyttä koskeva sääntely on osin puutteellista, kun niitä verrataan muiden vakuutusyhtiöiden sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen säännöksiin.

Fivan mukaan työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on jo säädetty pätevyysvaatimuksia. Toimivalle johdolle näitä vaatimuksia ei kuitenkaan ole säädetty.

Finanssivalvonta ilmoitti esittävänsä sosiaali- ja terveysministeriölle, että työeläkevakuutusyhtiöiden pätevyys- ja kokemusvaatimuksia muutettaisiin vastaamaan muiden eläke- ja vakuutustoimijoiden vaatimuksia.

Korjattu klo 22.17: Koposen oli määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Jutussa oli aiemmin virheellinen muotoilu, että hänen on määrä aloittaa vuoden alussa.

STT

