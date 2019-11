Kaupunginvaltuutettu ”Husu” Hussein myöntää valehdelleensa taksiasiakkaan jättämisestä pois kyydistä

Helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Abdirahim ”Husu” Husseinin (sd.) tarina rasistisen taksiasiakkaan jättämisestä moottoritielle ei ollut täysin totuudenmukainen.

Hussein väitti runsas viikko sitten sunnuntaina Twitterissä, että pysäytti ajamansa taksin moottoritiellä ja pyysi asiakkaan poistumaan kyydistä. Toisessa tviitissä hän sanoi jättäneensä henkilön moottoritien varrella olevalle bussipysäkille.

Taksi Helsinki on tänään vahvistanut tehtyjen selvitysten perusteella, ettei asiakasta todellisuudessa poistettu taksin kyydistä.

Hussein on tänään pyytänyt Twitterissä anteeksi toimintaansa ja sitä, että on valehdellut.

– Pysäytin auton hetkeksi ja kun asiakas rauhoittui, jatkettiin matkaa ja vein hänet kotiin, Hussein kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa tarkoituksena oli herättää keskustelua ulkomaalaistaustaisten taksikuskien kokemasta jatkuvasta rasistisesta häirinnästä.

– Tarkoitus ei ollut tehdä rasisteille salapoliisitehtävää, vaan yhteen vetävä kertomus taksikuskin rasistisesta arjesta.

Aiemmin tänään Helsingin Sanomat kertoi, että Hussein myöntää valehdelleensa taksiyön tapahtumista.

Taksimatkan tapahtumista rikosilmoitus

Hussein sanoo HS:lle, että rasistisesti käyttäytynyt mies oli hänen kyydissään torstain ja perjantain välisenä yönä.

Ilta-Sanomille Hussein kertoo sijaintitietoselvityksessä näkyvästä taksimatkasta, joka ajoittui keskiviikon ja torstain väliseen yöhön.

– Se on se matka, josta minulle jäi paljon pahaa mieltä ja olisi pitänyt heittää asiakas ulos, mutta en heittänyt, Hussein sanoo IS:lle.

Helsingin poliisista puolestaan kerrotaan STT:lle, että poliisille on tehty tänään rikosilmoitus, jonka mukaan kuljettaja olisi joutunut rasistisen nimittelyn kohteeksi taksimatkan aikana 3. marraskuuta eli sunnuntaina.

Hussein kertoo STT:lle, että hän on tehnyt tänään aamupäivällä rikosilmoituksen taksiasiakkaan käytöksestä häntä kohtaan.

HS:n mukaan Hussein kertoi tänään aamulla tehneensä rikosilmoituksen kyseisestä taksiasiakkaasta. Rikosilmoitus on kuitenkin kirjattu vasta HS:n jutun julkaisun jälkeen, lehti kertoo.

Demarien valtuustoryhmä pohtii jatkotoimia

SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoo olevansa äärimmäisen pettynyt Husseinin toimintaan.

– Luottamushenkilön pitää toimia arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Tulemme keskustelemaan asiasta seuraavassa ryhmäkokouksessa, Heinäluoma tviittasi.

Myös SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm otti Husseinin toimintaan kantaa Twitterissä.

– Lähtökohta on, että niin SDP:ssa kuin toivottavasti ihan kaikkialla politiikassa toimitaan totuuspohjalta. Valtuustoryhmä miettii nyt toimenpiteitä ja Husun on hyvä miettiä tykönään miten hän aikoo jatkossa toimia, Rönnholm kirjoitti.

Puoluetoverien ohella myös Taksi Helsinki on kertonut harkitsevansa jatkotoimenpiteitä Husseinin toiminnan johdosta.

STT

