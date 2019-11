Salon kouluihin kaivattaisiin lisää ilmastoteemaisia tapahtumia. Tätä mieltä ovat Salon lukion oppilaat Vilma Vaarapuro , 18, Margarita Björklöf , 18, ja Mikael Willberg , 17.

Nuoret osallistuivat Salon Veturitallissa torstaina nuorille suunnattuun keskustelutilaisuuteen, jossa puhuttiin Salon ilmastotyöstä ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Tilaisuus oli osa Salossa syksyn aikana toteutettua pilottihanketta, jossa salolaisia kuntapäättäjiä ja alueen nuoria tuotiin yhteen keskustelemaan ilmasto- ja kestävyystyöstä. Kokeilu kuuluu ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelmaan.

– Olen huomannut, että koulussa ilmastoasiat jakavat porukan aika lailla kahtia. Osa on todella tietoisia asiasta ja osaa ilmastoasiat eivät kiinnosta yhtään. Ja sitten on tietysti nuoria näiden kahden ääripään välillä, Vilma Vaarapuro sanoo.

Nuorten mielestä ilmastoasioista puhutaan koulussa liian vähän.

– Esimerkiksi ilmastoviikko koulussa voisi olla hyvä idea. Tosin osa oppilaista ei siitä varmaan välittäisi, Margarita Björklöf pohtii.

Nuoret ovat kiinnostuneita konkreettisista ilmastoteoista, jotka koskettavat heidän elämäänsä. Hyvä esimerkki on ylijäämäruuan myyminen Salon lukiolla.

– Idea on todella hyvä, mutta siinä on aika suuria ongelmia. Itse en voi ruokaa ostaa, koska en saa ruokaa kylmään loppupäivän ajaksi. Ruoka pitää hakea kello 12 ja pääsen koulusta vasta kello 16–17, joten se on aika pitkä aika pitää ruokaa lämpimässä, Mikael Willberg sanoo ja jatkaa.

– Ruoka on hyvää ja halpaa, mutta logistiikka ei nyt toimi.

Vaarapuro kertoo, että Salon lukion opiskelijakunta etsii parhaillaan ratkaisua ongelmaan.

– Olemme puhuneet oppilaille tarkoitetun jääkapin hankkimisesta. Siinä on vielä muutamia asioita, joita pitää miettiä, opiskelijakuntaan itsekin kuuluva Vaarapuro sanoo.

Salon kaupungin ympäristöinsinööri Riitta Saari kertoi tilaisuudessa Salon ilmastotyöstä. Nuoret kuuntelivat esitystä mielenkiinnolla.

– Globaaleista ilmastoasioista puhutaan kyllä paljon, mutta nyt oli oikeasti mukava kuulla oman paikkakunnan asioista, Willberg sanoo.

Nuoret kaipaavat Salolta lisää toimia ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

– Esitys ei oikein vakuuttanut. Salossa on tehty kaikenlaista, mutta tilastojen mukaan päästöt eivät vain vähene eikä edistystä tapahdu. Jotain siis pitää tehdä vielä tehokkaammin, Willberg sanoo.

Janika Takatalon vinkit nuorille

Omilla valinnoilla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen

-Oman elämäntavan muutokset (esimerkiksi ruoka ja liikkuminen)

-Kestävämpi kulutus (ei pikamuotia)

-Vähähiilinen liikkuminen (raiteet)

-Lähiympäristön siistiminen

-Kierrättäminen

-Näytä esimerkkiä, ota kavereita mukaan

-Ehdota ilmastoaiheita koulussa, harrastuksissa

-Ole ilmastoaiheissa aktiivinen somessa

Janika Takatalo, 27, on lähtöisin Salosta. Hän on vaikuttamisen asiantuntija Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa. Hän puhui nuorille Salossa eilen.

Salon uutta ilmasto- ja ympäristöohjelmaa laaditaan jo

Salossa o n jo aloitettu uuden ilmasto- ja ympäristöohjelman teko.

– Nykyinen ohjelma on tehty vuosille 2016–2020. Uusi kausi on pian alkamassa, sanoo Salon kaupungin ympäristöinsinööri Riitta Saari .

Saari kertoi nuorille suunnatussa keskustelutilaisuudessa muun muassa ilmasto-ohjelmista, joissa Salo on mukana.

– Salo on mukana esimerkiksi Varsinais-Suomen alueellisessa ilmastoyhteistyössä, jossa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä.

Saaren mukaan Salo on pienentänyt hiilijalanjälkeään myös muun muassa vaihtamalla öljylämmitteisiä kiinteistöjä maalämpöön.

– Esimerkiksi Tupurin ja Kuusjoen koulut ovat nykyään maalämmössä. Paljon on kuitenkin tällä saralla vielä tehtävää, sillä Salossa on edelleen 37 kiinteistöä, joissa on öljykattila.

Korvenmäkeen parhaillaan rakennettavanLounavoima Oy:n jätevoimalan on katsottu vähentävän kaupungin kasvihuonepäästöjä radikaalisti.

– Uuden voimalan ansioista kaupunki pystyy luopumaan kokonaan kivihiilen käytöstä.

Kaupunki on panostanut myös muun muassa aurinkoenergiaan. Salon lukion viereisellä pellolla olevat aurinkopaneelit tuottavat sähköä lukion lisäksi uimahalliin ja Salohalliin.

– Valaistusta on uusittu muun muassa jäähallissa, jonne on hankittu ledit. Päätöksenteko on ollut puolestaan paperitonta jo vuodesta 2011 lähtien.

Saaren mukaan Salon ylivoimaisesti suurimmat hiilidioksidipäästöt syntyvät liikenteestä.

– Täytyy muistaa, että kaupungin lisäksi myös tavallisten kuntalaisten on tehtävä elämässään päätöksiä, jotka tukevat ilmastotyötä.