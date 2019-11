Laki vaatii kaikkia pyöräteitä yksisuuntaisiksi – kunnille ja ely-keskuksille tulossa jopa kymmenien miljoonien eurojen lasku

Kunnat ja ely-keskukset vaativat kovin sanoin korjausta uuteen tieliikennelakiin, jonka mukaan pyörätiemerkkeihin on asennettava lisäkilpi kaksisuuntaisuudesta. Suomessa ei juuri muita olekaan kuin kaksisuuntaisia pyöräilyväyliä.

– Tämä on ihan järjetön vaatimus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ely-keskuksesta arvostelee.

– Tällainen älyttömyys täytyy saada laista pois, liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Kuntaliitosta vaatii.

Kuntaliitossa arvioidaan, että lisäkilpien asentaminen tietäisi valtiolle ja kunnille jopa kymmenien miljoonien eurojen laskua.

Uuden tieliikennelain on tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta. Kiistelty säädös perustuu oletukseen, että maamme kaikki pyörätiet ovat yksisuuntaisia.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus antoi marraskuussa 2017 eduskunnalle esityksensä tieliikennelain kokonaisuudistuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö oli ryhtynyt valmistelemaan lakia jo kesäkuussa 2013 Jyrki Kataisen (kok.) hallituskaudella.

Lakipaketissa oli viisisataa sivua. Erillisessä säädösliitteessä oli kuvat ja selitteet sadoista eri liikennemerkeistä ja tiemerkinnöistä. Liitteessä 3.1-3.9 todettiin, että ”Lisäkilpeä H23.2 käytetään merkkien D5-D7 yhteydessä”. Siihen liittyi maininta ei siirtymäaikaa.

Koko lakiluonnoksesta annettiin pitkälti toistasataa lausuntoa. Asiantuntijoita kuultiin kymmenittäin.

Eduskunta hyväksyi uuden tieliikennelain kesäkuussa 2018.

– Laissa on harha-askel. Oletuksena on, että pyörätie on yksisuuntainen, vaikka sellaisia on koko Suomessa todella, todella vähän, Johanna Vilkuna sanoo.

Salossa on yli kaksisataa kilometriä kaupungin ja valtion hoidossa olevia kävely- ja pyöräteitä. Ne ovat kaikki kaksisuuntaisia.

– Meillä on noin 1 200 pyörätie-merkkiä, joista jokainen tulisi merkitä erillisellä kaksisuuntaisuutta osoittavalla lisäkilvellä, kaupungin suunnitteluinsinöörin Mikko Söderholm hämmästelee.

Kuntaliiton arvion mukaan lisäkilpien keskihinta on 100–120 euroa kappaleelta, eikä niitä ole vielä edes saatavilla.

Suomessa on yli 10 000 kilometriä pyöräteitä, joista valtion vastuulla on noin puolet. Ely-keskusten hoitamat kevyen liikenteen väylät seurailevat enimmäkseen valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteitä. Pyörätie-merkkejä ei niillä ole läheskään yhtä taajaan kuin kaupungeissa.

– Varsinais-Suomen ely-keskuksen alueella lisäkilvet maksaisivat noin 400 000 euroa, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang laskee.

Koko maassa kustannukset olisivat valtiolle karkeasti kolme miljoonaa euroa.

– Se on sitten jostain muusta tekemisestä pois, jos lisärahoitusta ei tule, Klang huomauttaa.

Suurista kaupungeista etenkin Helsinki pyrkii lisäämään yksisuuntaisia pyöräteitä keskustassa parantaakseen pyöräilijöiden turvallisuutta. Pyöräliikenteen tavoiteverkko­suunnitelmassa valtaosa kantakaupungin pyöräteistä on yksisuuntaisia.

Kuntaliitto korostaa, että yksisuuntaiset pyörätiet soveltuvat mainiosti sinne, missä on paljon liikennettä.

– Ratkaisu on tosi hyvä vilkkaissa taajamissa, mutta ei sillä voi perustella, että koko maa pitäisi kyltittää. Vaatimus on tehoton ja kallis, Johanna Vilkuna huomauttaa.

Turun kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen kokee, että laki heijastelee Helsinki-keskeistä ajattelua:

– Tätä on ihmetelty monessa paikassa.

Salosen mukaan Turussa tehtiin yksisuuntaisia pyöräteitä 1970-luvulla, mutta ne on sittemmin muutettu kaksisuuntaisiksi. Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2029 on mainittu, että yksisuuntaisen pyöräilyliikenteen mahdollisuuksia selvitetään.

Lain edellyttämiä lisäkilpiä pitäisi Turussa asentaa yli kolmetuhatta.

Liikenneturva moitti muutosta jo lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle:

”Luonnoksen ehdotus kaksisuuntaisten pyöräteiden lisäkilvistä ja kärkikolmioiden varustamisesta lisäkilvellä varoittamaan kaksisuuntaisesta pyörätiestä johtaa tienpitäjien raskaaseen uudelleenmerkitsemiseen, ja kuormittaa entisestään Suomen jo nyt raskasta liikenteenohjauskulttuuria.”

Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta arvelee, ettei lainlaatija ole tehnyt kustannus-hyötyanalyysia. Somerolaissyntyinen Valtonen mainitsee esimerkkinä Suomusjärven Kitulan.

– Turvallisuuden kannalta kaksisuuntainen-lisäkilvillä ei ole Kitulassa mitään lisäarvoa. Ne ovat pelkkä kustannuserä.

Ministeriön ajatuksena on Valtosen mukaan kannustaa kohti yksisuuntaisia pyöräteitä, missä se vain on mahdollista.

– Valitettavasti tähän on rajallisesti mahdollisuuksista koko Suomessa.

Liikenneministeriö on hakenut lakiin mallia Tanskasta, jota pidetään maailman parhaana ja sujuvimpana pyöräilymaana. Siellä on yksisuuntainen pyörätie molemmin puolin katua. Tällöin pyöräilijät liikkuvat autojen kanssa samaan suuntaan.

– Suomessa kadunvarren pyörätiet ovat lähtökohtaisesti kaksisuuntaisia, vaikka pyörätie olisi kadun molemmilla puolilla, yli-insinööri Mikko Karhunen liikenne- ja viestintäministeriöstä toteaa.

Risteyksissä koituu ongelmia, kun osa pyöräilijöistä tulee autoilijan näkökulmasta ”väärästä” suunnasta.

Karhusen mukaan lain tarkoituksena on tukea pyöräilyverkoston suunnittelua. Yksisuuntainen pyörätie on helpompi merkitä, kun kaikki pyörätiet ovat lähtökohtaisesti yksisuuntaisia.

– Ongelma on se, että nykyisin pyöräilijä ei voi pyörätiemerkistä päätellä, onko pyörätie kaksisuuntainen vai yksisuuntainen. Yksisuuntaisuuden näkee vain tiemerkintänuolesta, joka voi olla puoli vuotta lumen peitossa.

Kuntaliitossa kysytään, eikö olisi yksinkertaisempaa merkitä yksisuuntaiset pyörätiet näkyvästi niin kuin autoteilläkin. Risteävästä pyörätiestä ja väistämisvelvollisuudesta varoittava merkki on Kuntaliitonkin mielestä perusteltu.

Lohjalla on kunnianhimoinen tavoite olla Suomen paras pyöräilykaupunki vuonna 2021. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 34-sivuisen pyöräilyn edistämisohjelman.

– Olemme käyttäneet kaksisuuntainen-lisäkilpeä jo aika monessa kohdassa. En näkisi niiden asentamista kynnyskysymyksenä. Lisäkustannuksia toki muodostuu, mutta tilanne on vain hyväksyttävä, kaupunkitekniikkapäällikkö Seppo Lötjönen sanoo.

Lohja laskee käyttäneensä pyöräilyolojen parantamiseen tänä vuonna jo 670 000 euroa. Vanhoja pyöräteitä on kunnostettu ja uusia rakennettu. Rahaa on käytetty myös uusien pyörätelineiden ja pyöräkatosten asentamiseen.

Toimittajan kommentti: Ei näin

Ajan työmatkat polkupyörällä ympäri vuoden ja hoidan muutkin asiat kaupungilla useimmiten fillarilla. Pyöräilyn edistäminen on tärkeä tavoite katsotaan sitä mistä näkökulmasta hyvänsä. Salollakin on siinä vielä paljon tehtävää.

Liikenne- ja viestintäministeriö on hyvällä asialla, mutta oletus Suomen kaikkien pyöräteiden yksisuuntaisuudesta on älytön. Voiko lainlaatija oikeasti ajatella niin, että pyöräily Kitulassa on samanlaista kuin Kampissa?

Kaksisuuntainen-kylttien asentaminen maksaa miljoonia. Samalla rahalla saisi parannettua pyöräilyn turvallisuutta ja joustavuutta maakunnissa monella muulla tapaa.