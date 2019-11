Perniön Kebab rullaa Saloon

Perniön Rullakebab -tehdas Oy muuttaa Perniöstä Saloon. Remontoidut hallit ovat liki valmiit ja odottavat Perniön Kebabin omistajan Rizah Veselin kehittämän tuotantolinjan asennuksia.

Veseli esittelee Riikin teollisuusalueella kahdesta hallista muodostuvaa rullakebabtehdasta. Seinille on asennettu rosterilevyjä, lattia on valettu uusiksi ja sadat seinäneliöt ovat saaneet valkoisen maalipinnan.

– Vaihtoehtoina pyöri päässä joko lopettaa koko rullakebabtehdas tai ottaa riski ja laajentaa. Olisin voinut jäädä pitämään ravintolaa Perniössä, pitää enemmän hauskaa töissä ja viettää enemmän vapaa-aikaa perheen kanssa, mutta… Veseli sanoo tulevan Salon tehtaan ytimessä, ympärillään 730 neliötä puolivalmista toimitilaa.

Kohta rullakebabeja voidaan valmistaa kuukaudessa vähintäänkin 50 000–60 000 kappaletta, kaksinkertainen määrä Perniön 11 vuotta sitten aloittaneeseen rullakebabtehtaaseen verrattuna.

– Mutta ei. Olen rakentanut rullakebab-bisneksen nollasta. Meillä on paras konsepti, parhaat lihat, pohjat, kastikkeet ja täytteet. Tässä on elämäni, en halua mennä taaksepäin. On mentävä eteenpäin. Muuten joku toinen valtaa markkinat, Rizah Veseli sanoo.

Niinpä vuonna 1996 Perniön Kebabin perustanut, Kosovosta Suomeen kotiutunut yrittäjä valitsi vaikeamman, riskialttiimman tien. Uutta velkaa Veselillä on kuusinumeroinen määrä ja sen myötä kohta uusi kasvun mahdollistava tehdas.

Rullakebabit kelpaavat suomalaisille. Vuosi sitten SSS (7.11.2018) kertoi, että rullakebab-tuoteperhettä myydään sekä K- että S-ryhmän sadoissa kaupoissa Varsinais-Suomessa, eikä tehdas pystynyt tuotannon lisäämisestä huolimatta vastaamaan kysyntään.

– Lähdemme laajentamaan vähä vähältä Tampereen ja Helsingin suuntaan. Ensin Varsinais-Suomi, sitten Häme ja Uusimaa. Jakelun hoitavat kauppojen keskusliikkeet, ei tarvitse enää itse ajaa kebabeja pakettiautoilla kauppoihin, Veseli sanoo.

Perniöläisille kebabin ystäville todettakoon tässä välissä: ei huolta, Perniön Kebab -ravintola ei ole muuttamassa kotikylästään mihinkään!

Rullakebabin tarina alkoi vuosia sitten, kun Veselin veljekset ”aloittivat leikillä rullaamisen”. Käsityönä tehtyä uutuutta kuskattiin lähikauppoihin tuhat rullaa viikossa. Nyt yritys valmistaa noin 30 000 rullakebabia kuukaudessa, kuudella eri täytteellä. Suosituin on yhä perusrullakebab.

Uuden rullakebabtehtaan myötä yritys palkkaa Veselin mukaan kolme uutta työntekijää, jolloin yrityksen työntekijämäärä nousee reippaasti toiselle kymmenelle. Uusista yksi palkataan myyntityöhön ja pari tuotantoon. Perniön rullakebabtehtaan työntekijät siirtyvät Saloon.

Rizahin veli, myynti- ja markkinointipäällikkö Musa Veseli , jatkaa myös tiivisti yhä kasvavassa perheyrityksessä.

Uusi tuotantotila tulee olemaan pitkälti automatisoitu. Lihan leikkaa robotti ja rullapohjat tehdään niin ikään liki automaattisesti. Linjasto on syntynyt Veselin ideoiden ja kokeilujen perusteella.

– Ei rullakebablinjastoja ole olemassa valmiina. Vain kebabin kokoaminen pysyy käsityönä, muuten homma toimii vaihe vaiheelta eteenpäin vievänä liukuhihnana.

Veseli on joutunut linjastoa kehittäessään matkustamaan ja etsimään tuotantoon soveltuvia laitteita ympäri maailmaa. Lihanleikkuurobotti on löytynyt Hollannin kautta Turkista, rullat leipova kone Beirutista, Libanonista. Yksi kone ostettiin USA:sta, toinen Australiasta.

– Eikä se edes toiminut hyvin, Veseli sanoo.

Salon tuotantotiloissa suuren osan tilasta valtaa paikallisesti tuotettu 12-metrinen kylmätilaketju, jossa on oma osastonsa tärkeälle esijäähdytykselle ja välivarastoinnille.

Veseli sanoo, että uuden tehtaan rakennuttaminen on vaatinut paljon työtä ja venyttänyt stressinsietokykyä.

– Olen tottunut tekemään ja saamaan aikaan nopeasti. Tämän projektin myötä olen oppinut myös kärsivällisyyttä: tämä valmistuu kyllä, vaikkei ehkä ihan siinä aikataulussa kun alussa ajattelin, mutta aikanaan. Ei enää haittaa, jos homma vähän viivästyy, Veseli naurahtaa.

Perniön Kebab -ravintolalla on vankka kanta-asiakaskuntansa. Liekö Veselin ajatuksissa käynyt myös ravintolatoiminnan laajentaminen, vaikkapa Salon keskustaajaman suuntaan?

– Salossa on jo paljon kebab-ravintoloita, en lähde siihen kisaan mukaan. Paitsi mikä ettei yhteistyökumppanina, vaikka lihan toimittajana? Veseli sanoo.

Jotain Veselillä on kuitenkin kehitteillä, pian valmistuvan rullakebabtehtaan lisäksi. Liikeideaa on pyöritelty Perniössä jo useamman vuoden ajan. Tehdasprojektin ja ravintolan täystyöllistämä mies ei kuitenkaan paljasta tarkkaan, mistä on kyse.

– Idea liittyy pikaruokaan ja sen suosioon. Tässä yhdistyisi hyvä maku ja terveellisyys, se olisi parempi ja halvempi kuin patonki- ja hampurilaispikaruokakilpailijoilla. Mutta palataan siihen myöhemmin. Ensin hoidetaan tämä tehdas valmiiksi, Veseli sanoo.