Poliisi epäilee Salon kaupungin virkamiestä lahjuksen ottamisesta. Rikoskomisario Juhani Malmberg Salon poliisista sanoo, että epäilty on kuulusteltu. Kaupunki teki asiasta itse tutkintapyynnön poliisille.

Salon kaupunki julkaisi tapauksesta tiedotteen keskiviikkona välittömästi sen jälkeen, kun Salon Seudun Sanomat oli kysynyt asiasta kaupunginjohtaja Lauri Innalta.

”Konkurssiin menneen yrityksen erityistilintarkastuksessa on ilmennyt, että yritys on antanut merkittäviä tilaajalahjoja Salon kaupungin virkamiehelle, jolla on asemansa perusteella ollut mahdollisuus ostoihin”, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Innan mukaan virkamiehen palvelussuhde päätettiin välittömästi, kun tieto asiasta on tullut kaupungille.

”Yrityksen toimintaan liittyvä esitutkinta on käynnissä, joten kaupunki ei tiedota asiasta tarkemmin”, tiedote päättyy.