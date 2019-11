Renkaisiin tulossa merkinnät siitä, miten ne pitävät jäällä ja lumessa

Euroopan unionissa on päästy sopuun renkaiden ominaisuuksia koskevista merkinnöistä, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Tarkoituksena on tarjota tietoa renkaiden polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta. Merkintöihin lisätään myös jää- ja lumipitoa koskevat tiedot.

– Tarkoituksena on, että merkinnät ohjaisivat kuluttajia valitsemaan ominaisuuksiltaan sellaisia renkaita, joiden käyttö rasittaa ympäristöä vähiten, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) tiedotteessa.

– Lisäksi Suomelle on tärkeää, että vaatimuksiin sisältyy myös jää- ja lumipitomerkintä, hän jatkaa.

Velvollisuus merkitä renkaat koskee renkaiden valmistajia, maahantuojia sekä jakelijoita.

Sopu vahvistettiin EU:n pysyvien edustajien komiteassa Coreperissa perjantaina. Merkintämääräykset viedään vielä energianeuvoston ja EU-parlamentin hyväksyttäviksi.

Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 5-10 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

STT

Kuvat: