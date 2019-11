Salo on säästänyt puoli miljoonaa henkilöstön palkattomilla vapailla

Salo on säästänyt alkuvuoden aikana yli puoli miljoonaa euroa henkilöstön palkattomilla vapailla. Koko vuoden tavoite jäänee silti tavoittamatta.

Kaupunki päivitti talousarviotaan keväällä, kun verotulot näyttivät alkuvuoden perusteella jäävän selvästi alle arvioidun. Toinen isompi budjetin päivitys tehtiin syyskuussa.

Keväällä kaupunki otti tavoitteekseen löytää kolmen miljoonan euron säästöt kuluvan vuoden talousarviosta. Säästöistä 840 000 euroa piti saada kasaan vapaaehtoisilla vapailla. Niissä henkilö pitää palkatonta vapaata, eikä hänen tilalleen palkata sijaista.

Miten säästötavoite on onnistunut?

– Lokakuun loppuun mennessä palkattomia vapaita on kertynyt 4 578 päivää. Säästö sivukuluineen on 508 751 euroa, Salon henkilöstöjohtaja Christina Söderlund kertoo.

Jos säästöjä on kertynyt kymmenessä kuukaudessa runsaat puoli miljoonaa euroa, voi arvioida, että kuukautta kohti summa on noin 50 000 euroa.

Tällä laskukaavalla koko vuoden säästö nousisi tasaisella tahdilla yli 600 000 euron. Christina Söderlundin mukaan loppuvuoden lukuja on vaikea ennakoida, mutta aiempina vuosina vapaiden pitämisessä on ollut kaksi suosikkikuukautta: heinäkuu ja joulukuu.

– Vapaita anotaan hyvin lyhyellä varoitusajalla, eikä niiden määrää voi ennustaa. Näitä tulee jopa päivän varoitusajalla, kun henkilö huomaa, että voisi töiden puolesta olla poissa esimerkiksi päivän. Voi olettaa, että loppuvuonna vapaita pidetään enemmän kuin muina aikoina, Söderlund kertoo.

Henkilöstökulujen leikkaaminen palkattomia vapaita pitämällä ei ole Salossa uusi keksintö. Kaupungin talous on ollut jo niin kauan tiukoilla, että vapaista on saatu vertailutietoa usealta vuodelta.

Esimerkiksi vuonna 2011 vapaaehtoisia vapaita kertyi runsaat 7 300 päivää, ja säästynyt summa oli yli 700 000 euroa.

Vuosina 2012 ja 2013 kaupunki lomautti työntekijöitään, ja lomautuksen saattoi korvata pitämällä palkatonta vapaata. Siksi vuodet eivät ole vertailukelpoisia.

Vuonna 2014 palkattomia vapaita pidettiin lähes 7 600 päivän edestä, ja säästynyt summa nousi 750 000 euroon.

Vuotta myöhemmin 2015 tehtiin uusi ennätys: 8 180 palkatonta vapaapäivää ja noin 800 000 euron säästö.

Viime vuonna palkattomia poissaoloja oli enää 4 300 päivää, ja menojen vähenemä oli 372 000 euroa.

Henkilöstöjohtaja Christina Söderlundin mukaan Salo on puristanut taloudellisesti tiukkoina vuosinaan kaiken ”löysän” pois organisaatiostaan. Työntekijöiden määrä on vähentynyt lähes kaikissa hallintokunnissa, ja lisää työntekijöitä on palkattu lähinnä sosiaali- ja terveystoimeen.

Hoitoalalla toiminta on pitkälti lakisääteistä, ja henkilöstö on tarkkaan mitoitettua. Siksi työntekijöillä ei ole myöskään mahdollista pitää palkattomia vapaita.

– Kuluvan vuoden tavoite 840 000 euron säästöistä ei ollut epärealistinen, mutta kaupungin henkilöstössä on tapahtunut muutos. Ei ole enää mahdollisuuksia pitää vapaita niin kuin neljä vuotta sitten, Christina Söderlund sanoo.

Hänen mukaansa lisäksi kehotus pitää vuosilomapäiviä taseeseen kirjattavan lomapalkkavelan vähentämiseksi on syönyt mahdollisuuksia ottaa ylimääräisiä vapaita.