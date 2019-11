Salo pyrkii veturiksi miljoonien eurojen kiertotaloushankkeeseen

Salon kaupunki pyrkii veturiksi laajaan kiertotaloushankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja jätevesien käsittelyyn.

Ajatuksena on, että jätevesistä tuotettaisiin energiaa, puhdasta vettä ja ravintoaineita. Samalla siitä poistettaisiin esimerkiksi mikromuoveja.

Salon lisäksi kehittämishankkeeseen on lähdössä mukaan yhdeksän kumppania. Joukossa on yrityksiä, korkeakouluja ja julkisomisteisia organisaatioita.

– Mukaan lähtevien nimiä ei haluta kertoa vielä, koska meidän pitää odottaa, että he ehtivät tehdä omat päätöksensä mukaan lähdöstä, Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sanoo.

Kiertotaloushankkeessa rima on nostettu korkealle. Jätevesien käsittelylle haetaan uusia innovaatioita, jotka olisivat skaalattavissa myös muualle Eurooppaan. Haussa on siis malli, joka kiinnostaisi maailmallakin.

– Tämä on yritys saada iso kunnon kehityshanke aikaiseksi, Mannervesi vahvistaa.

Kolmivuotisen hankkeen kustannusarvio on 6,25 miljoonaa euroa. Salon kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki hakee kiertotaloushankkeelle 80 prosentin tukea Euroopan unionin Urban innovative actions -rahoitusohjelmasta. Hakuaika päättyy 12. joulukuuta.

Salon kaupungin ja Liikelaitos Salon Veden yhteisbudjetti olisi 1,2 miljoonaa euroa. Tuen jälkeen omarahoitusosuudeksi jäisi 240 000 euroa.

Jos rahoitus järjestyy, hanke alkaa ensi vuoden heinäkuussa ja jatkuu kesäkuuhun 2023 asti. Ilman rahoitusta hanketta ei toteuteta.

Hankkeeseen on tarkoitus palkata työntekijöitä. Lisäksi kustannuksia kertyy yleiskuluista, ostopalveluista, matkoista ja mahdollisista laiteostoista.

Salon kaupunki tarjoaa kiertotaloushankkeelle alustan, jossa mukaan lähtevät kumppanit voivat kehittää uusia ratkaisuja. Lisäksi se hoitaisi esimerkiksi hallinnoinnin, rahaliikenteen ja viestinnän.

Kaupunki pyrkii myös rakentamaan kiertotalousklusteria, kasvattamaan alan osaamista, löytämään uusia liiketoimintamalleja ja houkuttelemaan alan yrityksiä.

Mika Mannerveden mukaan hanke alkaisi todennäköisesti pienemmässä mittakaavassa ja laajenisi myöhemmin. Kaupunki voisi ohjata pilottikäyttöön sako- ja umpikaivolietettä, jota kerätään jo nyt erikseen.

– Rahoitusohjelman ”urban” kertoo, että lopullisesti syntyvä ratkaisu on toivottavasti sellainen, jota voidaan hyödyntää jätevesijohtoverkostoissa. Tässä pitää aloittaa pienemmällä mittakaavalla, testata teknologia ja sitten tutkia, miten se on skaalattavissa suuremmaksi, hän selvittää.

Jätevesien käsittelyä tutkitaan mahdollisesti Korvenmäen jätekeskuksessa. Mika Mannerveden mukaan asiasta ei ole tehty mitään päätöksiä.

– Paikkaa ei ole lyöty lukkoon, mutta siellä olisi ainakin infra ja kaavat valmiina, hän toteaa.