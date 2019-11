Video: Miksi naiset eivät löydä teknologia-alalle?

Teknologia-alan opiskelijoista vain joka neljäs on nainen, listaa Teknologiateollisuus ry.

Naisten määrä teknologia-alalla kasvaa hitaasti. Teknologiateollisuuden palkkatilaston mukaan kahdessa vuodessa naisten määrä alalla on kasvanut vain 0,4 prosenttia. Viime vuonna naisia oli teknologia-alan yrityksissä 21,7 prosenttia, eli noin viidesosa.

It-alalla naisten osuus on kasvanut muihin teknologia-aloihin verrattuna keskimääräistä enemmän. Viime vuonna alalla oli naisia 27,5 prosenttia, kertoo Teknologiateollisuus.

Teknologia-alan sukupuolista ja siitä, miksi naiset eivät löydä alalle puhutaan myös keskiviikkona Rekryexpossa. Sofokus Groupin Milla Heikkilä puhuu asiasta.

SSS näyttää Heikkilän puheenvuoron suorana lähetyksenä ja videotallenteena esityksen jälkeen.

Teknologia-alan naiset haluavat vaikuttaa ilmastonmuutokseen, terveyteen ja ympäristökysymyksiin sekä kehittää työelämää teknologisin ratkaisuin. Naiset parantaisivat myös asiakaspalvelua tekoälyn ja automaation avulla sekä hyödyntäisivät teknologiaa oppimisessa. Näin naiset vastasivat, kun Women in Tech Forumiin ilmoittautuneet naiset kertoivat, minkä ongelman he haluaisivat ratkaista teknologian avulla. Vastauksia tuli yli 1 600:lta henkilöltä.

Marraskuun Rekryexpon pääpuhuja on näyttelijä, juontaja ja laulaja Roope Salminen. Tunnettu supliikkimies luennoi verkostoitumisesta ja työkavereiden valinnasta. Salmisen esityksen aiheena on Verkostoitumisen tärkeys ja mahdollisuudet, sekä kuinka valita ihmiset joiden kanssa tehdä töitä ja alkaa yrittäjäksi. Salminen esiintyy Turun Messukeskuksessa kello 14.30.

