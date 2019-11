Suomen Tesla-tehdashaaveet murskautuivat – Elon Musk vahvisti Euroopan-tehtaan nousevan Saksaan

Sähköautoyhtiö Tesla aikoo pystyttää Euroopan-tehtaansa Saksan pääkaupungin Berliinin alueelle, yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk sanoo. Teslan suurtehdasta yritettiin houkutella muun muassa Vaasaan.

Tehtaan on määrä nousta Berliinin rakenteilla olevan uuden Brandenburgin lentokentän läheisyyteen. Arvioiden mukaan tuotanto voisi käynnistyä tehtaalla vuonna 2021.

Yhtiön mukaan Saksa on tunnettu insinööritaidoistaan, joka osaltaan selittää sijaintia.

– Aiomme myös luoda Berliiniin suunnittelukeskuksen, koska mielestäni Berliini lukeutuu taiteen kärkiosaajien joukkoon, Musk sanoi.

Lehtitietojen mukaan Tesla kävi neuvotteluja tehtaan sijainnista tiiviisti Saksan eri osavaltioiden kanssa sekä Hollannin kanssa, jossa yhtiön Euroopan-päämaja sijaitsee. Uuden tehtaan neuvotteluista pysyttiin koko prosessin ajan vaitonaisina, mutta Suomi ei tiettävästi enää viime vuonna ollut kärkiehdokkaiden joukossa, Wall Street Journal kertoi tuolloin.

Suomi pyrki profiloitumaan vahvana ehdokkaana akkujen raaka-aineiden ja komponenttien tuotannossa. Tesla valmistaa Euroopan-tehtaallaan akkuja sekä autoja.

Teslan osuus Euroopan sähköautomarkkinasta on arvioiden mukaan noin 30 prosenttia.

STT

