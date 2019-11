Ministeriön ennusteessa työllisyyden kasvu hidastuu arvioitua enemmän – samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrää saattaa jopa kääntyä lievään kasvuun

Tänä vuonna työllisyys kasvaa vielä hyvää vauhtia, mutta tilanne muuttuu pian, kun teollisuudessa ja rakentamisessa työllisyyskasvun aika alkaa olla ohi. Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa työmarkkinaennusteessa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina vuosina työllisyyden kasvu on palveluiden varassa, mutta sielläkin se hidastuu, neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo kertoo.

Ylipäätään työllisyyden kasvu hidastuu aiempaa arvioitua enemmän. Ministeriön mukaan nähtävissä on myös joitakin pieniä seikkoja, jotka saattavat viitata kasvun hiipumiseen edelleen tai jopa työllisyyden laskuun.

– Esimerkiksi lomautukset ovat viime kuukausina kasvaneet, työttömyysjaksoja on alkanut enemmän kuin niitä on päättynyt, nuorten työttömyyden lasku on hidastunut ja pitkäaikaistyöttömyyden lasku näyttää pysähtyneen, työmarkkinaennusteessa todetaan.

TEM ennustaa, että työllisyysaste nousee tänä vuonna 72,5 prosenttiin, ensi vuonna 73 prosenttiin ja sitä seuraavana 73,4 prosenttiin. Työttömyysasteen ministeriö odottaa laskevan 6,2 prosenttiin vuonna 2021.

– Keväällä vielä arvioitiin, että jo ensi vuonna työllisyysaste voisi nousta hyvin yli 73 prosentin, mutta nyt meidän näkemys on, että se jää siihen 73:een ensi vuonna ja vasta vuonna 2021 päästään 73,4:ään. Voi sanoa, että jos ennustaisimme vielä pidemmälle, niin työllisyyden kasvu vielä odotettavasti hidastuisi, Alatalo arvioi.

Työllisten määrä kasvaa ministeriön mukaan tänä vuonna vielä 25 000 hengellä, mutta ensi vuonna kasvu on enää 13 000 ja sitä seuraavana vain 7 000. Tämän vuoden hyvät luvut perustuvat ministeriön mukaan erityisesti alkuvuoden suotuisaan kehitykseen.

Uusia pitkäaikaistyöttömiä tulee koko ajan

Ministeriö uskoo, että pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien lukumäärä ei enää laske. Ylipäätään työttömien työnhakijoiden määrän kehityksen ennustetaan pysähtyvän kokonaan lähivuosiksi. Tarkastelu pohjautuu työnvälitystilastoon, eli siinä näkyvät työttömät, jotka saavat jonkinlaista työttömyysetuutta.

TEM:n erityisasiantuntija Erno Mähönen arvioi, että työttömien työnhakijoiden lukumäärä polkee paikallaan seuraavat kaksi vuotta, ellei merkittäviä politiikkamuutoksia tapahdu.

Mähönen korostaa, että finanssikriisin aikana nuorisotyöttömyys nousi selkeästi aiempaa korkeammalle tasolle, eikä määrä näytä laskevan lähivuosina.

– Nuoria työttömiä työnhakijoita on tällä hetkellä 10 000 enemmän kuin ennen finanssikriisiä 2008. Se on kolmanneksen suurempi määrä kuin ennen finanssikriisiä, Mähönen sanoo.

Noin neljännes työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä. Heidän lukumääränsä pysyy paikallaan siksi, että uusia pitkäaikaistyöttömiä tulee koko ajan, vaikka finanssikriisin ja taantuman aikaan pitkäaikaistyöttömiksi jääneiden määrä laskee edelleen.

– Porukka siellä vaihtuu aika lailla, eli pidempään työttömänä olleet poistuvat ja tilalle tulee uusia pitkäaikaistyöttömiä. Tässä on jopa merkkejä siitä, että määrä voi kääntyä lievään kasvuun, Mähönen selittää.

Tilastojärjestelmän perusteella ei Mähösen mukaan pysty erottelemaan sitä, kuinka moni vanhoista pitkäaikaistyöttömistä on työttömyyden päättyessä siirtynyt esimerkiksi eläkkeelle.

Talouskasvu hidastumassa

Hallituksen tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste ja julkisen talouden tasapaino vuonna 2023. Se on ilmoittanut pyrkivänsä kasvattamaan päätöksillään työllisten määrää vähintään 60 000:lla.

Nyt julkaistussa ennusteessa hallituksen kaavailemia työllisyystoimia tai niiden vaikutuksia ei ole otettu huomioon, koska toimien valmistelu on kesken.

Toimia kuitenkin tarvitaan, sillä pelkkään talouskasvuun ei voi luottaa, jos hallitus haluaa päästä tavoitteisiinsa. Talouskasvu on hidastumassa, sillä maailmantalouden näkymät ovat synkistyneet ja kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus on kasvanut.

TEM arvioi, että hidastuva talouskasvu voisi mahdollistaa nykyistäkin paremman työllisyyskasvun. Kasvua rajoittaa kuitenkin moni asia, kuten rakennetyöttömyys ja kohtaanto-ongelmat.

Huomionarvoista on, että työllisyysasteen nousuun vaikuttaa myös työikäisen väestön lukumäärän supistuminen. Työmarkkinaennusteen mukaan työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun vuonna 2021. Tuolloin suuret ikäluokat alkavat siirtyä tilastoissa yli 75-vuotiaiden joukkoon ja näin ollen pois työikäisen väestön ryhmästä.

Ministeriö huomauttaa, että kymmenen viime vuoden aikana työvoima suomalaisilla työmarkkinoilla on kasvanut lähinnä maahanmuuton ansiosta.

STT

