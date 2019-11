USA: Israelin siirtokunnat eivät ole kansainvälisen oikeuden vastaisia

Yhdysvallat ei enää katso, että Israelin palestiinalaisalueille rakentamat siirtokunnat olisivat laittomia. Asiasta kertoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo lausunnossaan.

Pompeo sanoi, että Yhdysvaltojen tulkinnan mukaan Israelin Länsirannan siirtokunnat eivät sinänsä ole kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Muun muassa YK:n turvallisuusneuvoston lausunto, EU ja useat muut maat tulkitsevat tilannetta eri tavalla. YK:n turvallisuusneuvosto linjasi vuonna 2016, että Länsirannalla olevat siirtokunnat rikkovat räikeästi kansainvälistä oikeutta.

– Siviilien siirtokuntien kutsuminen kansainvälisen oikeuden vastaisiksi ei ole toiminut. Se ei ole edesauttanut rauhaa, Pompeo kuitenkin sanoi.

Hänen mukaansa Yhdysvallat ei välttämättä pidä siirtokuntia myöskään laillisina mutta on valmis myöntymään Israelin oikeuslaitoksen tuomioon.

Pompeo myös sanoi, ettei presidentti Donald Trumpin hallinto välttämättä väläytä vihreää valoa lisäsiirtokunnille.

Netanjahu ylisti, palestiinalaiset tuomitsivat

Washington on politiikassaan siirtynyt yhä selkeämmin tukemaan Israelia. Trump on muun muassa tunnustanut Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Pompeon mukaan Trumpin hallinto myös tyrmää edeltävän presidentin Barack Obaman hallinnon tulkinnan siirtokunnista. Obama istui Valkoisessa talossa silloin, kun YK:n turvallisuusneuvosto linjasi siirtokunnat kansainvälisen oikeuden vastaisiksi.

Israelin tämänhetkinen pääministeri Benjamin Netanjahu ylisti Yhdysvaltojen uutta kantaa ja sanoi sen ”korjaavan historiallisen vääryyden”.

Palestiinalaiset puolestaan tuomitsivat puolueellisena pitämänsä Yhdysvaltojen kannan. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbasin edustaja sanoi, että Yhdysvallat ”ei ole pätevä eikä sille ole annettu valtuuksia peruuttaa kansainvälisen oikeuden kannanottoja, eikä sillä ole oikeutta antaa laillisuutta yhdellekään Israelin siirtokunnalle”.

Tähän asti Yhdysvallat on ainakin virallisesti nojannut vuonna 1978 tekemäänsä linjaukseen, jonka mukaan Israelin palestiinalaisalueille pystyttämät siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Israel miehitti Länsirannan vuonna 1967 ja on perustanut alueelle useita siirtokuntia siitä huolimatta, että Geneven sopimus kieltää siviilien siirtämisen miehitetyille alueille.

EU:n ulkoministeri, korkea edustaja Federica Mogherini tuomitsi tuoreeltaan maanantaina Israelin siirtokuntapolitiikan.

– EU:n näkemys Israelin siirtokuntapolitiikasta miehitetyillä palestiinalaisalueilla on selkeä ja pysyy muuttumattomana: kaikki siirtokuntatoiminta on kansainvälisen oikeuden mukaisesti laitonta, Mogherini totesi lausunnossaan, jossa ei kuitenkaan suoraan mainittu Yhdysvaltojen uutta linjaa.

EU myös vetosi Israeliin siirtokuntien lakkauttamiseksi.

STT

