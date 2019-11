Valmet Automotiven akkutuotanto käynnistyi tänään Salossa

Valmet Automotive on käynnistänyt torstaina akkujen tuotannon Salossa. Akut valmistetaan autoteollisuuden käyttöön.

Yrityksen mukaan akkutehdasprojekti on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Akkutehdas jatkaa edelleen henkilöstön rekrytointeja.

Salon akkutehdasprojekti on edennyt nopeasti. Matkapuhelinvalmistukseen käytettyjen tilojen muutostyö akkujen kokoonpanon tarpeisiin alkoi toukokuussa 2019.

Muutostöissä on muun muassa vahvistettu tuotantotilan lattiaa, rakennettu logistiikalle uudet tilat ja rakennettu tuotantolinjat akkuvalmistusta varten, kertoo Valmet Automotive.

Tänään Salossa valmistuneet akut ovat ensimmäisiä asiakastoimitukseen meneviä akkupaketteja. Tuotannon toimivuutta ja laatua on testattu pitkään.

Akkutehtaan valmistuskapasiteetin käyttöastetta nostetaan pian, ja tuotantomäärät kasvavat kunnes suunnitelmien mukainen tuotantotaso saavutetaan ensi vuoden alkupuolella.

Akkutehtaan työntekijämäärän arvioidaan nousevan ensi vuoden aikana yli 300 henkilöön.

– Salon akkutehdasprojekti on erinomainen esimerkki Valmet Automotiven kyvystä vastata asiakastarpeisiin nopeasti ja laadukkaasti. Se on myös osoitus vahvasta sitoutumisestamme strategiaan, jonka keskiössä on tulevaisuuden sähköinen liikenne, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald yrityksen tiedotteessa.

