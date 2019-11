Varpunen jouluaamuna herkistää laulajankin – Tarja Turunen esiintyy Halikossa kirkossa

Laulaja Tarja Turunen vastaa puhelimeen nykyisestä kotimaastaan Espanjasta. Hän on viettämässä vapaapäivää Naomi-tyttärensä kanssa Marbellan lähettyvillä sijaitsevassa Mijasin kylässä.

– Olen menossa kampaajalle ja käyn laitattamassa kynnet. Vietämme tämmöistä tyttöjen päivää, hän kertoo.

Turusen syksy on ollut kiireinen. Elokuussa ilmestyi soololevy In The Raw, joka on saanut kansainvälisessä mediassa kiittäviä arvioita. Levyn nimeä kantava kiertue vei artistin useille keikoille ensiksi Venäjälle ja sitten Etelä-Amerikkaan.

– Kiertueet ovat fyysisesti ihan järkyttävän rankkoja – etenkin Etelä-Amerikassa, jossa lennetään maasta maahan. Treenaan tosi paljon: käyn kuntosalilla ja juoksemassa, ja juoksen myös kiertueen aikana. Kiertäminen on atleettisen ihmisen duunia, Turunen kuvailee.

Kaikista kiihkein vastaanotto keikoilla on Argentiinassa, jossa Turunen asui 10 vuotta ja josta hänen miehensä Marcelo Cabuli on kotoisin. Suosion syy ei kuitenkaan ole pelkästään Turusen kytkös maahan.

– Argentiinalaiset ottavat kaikki artistit vastaan samalla tavalla. He laulavat kitarasoolotkin mukana. Sen takia Madonna ja muut ovat tehneet siellä live-dvd:nsä. Tuollainen yleisö antaa hirveästi voimaa.

Suomeen Turusen tuovat marraskuussa joululaulut. Viisitoista kirkkokonserttia kattava Yhdessä jouluna -kiertue saapuu Halikon kirkkoon joulukuun 4. päivänä. Turusta säestää triokokoonpano, jossa ovat mukana sellisti Max Lilja, pianisti Guillermo de Medio ja kitaristi Julian Barret.

– Odotan kiertuetta tosi innokkaasti, se on jo perinne. Konserteista tulee hyvin, hyvin tunnelmallisia.

Ohjelmistossa ovat Turuselle itselleen rakkaimmat laulut, jo Nightwish-aikoina keikkaohjelmistoon kuulunut Walking in the Air sekä Varpunen jouluaamuna. Sitä tulkitessa Turusellakin voi vierähtää kyynel silmäkulmaan.

Halikon monipuolisessa kattauksessa kuullaan erilaisina sovituksina myös muun muassa Sydämeeni joulun teen, Have Yourself a Merry Little Xmas sekä Pie Jesu.

– Kirkkokonsertit ovat laulullisesti haastavia, ei niinkään fyysisesti niin kuin rokkikeikat, joissa rokkaan kuin hirvi kaksi tuntia. Joulukonsertit ovat minulle tärkeitä ja rakkaita. Pystyn vapautumaan laulun myötä, ja kirkko itsessään antaa kuulijoille vapauden tunteen. Voin antaa kuulijoille tilaisuuden hengähtää kaiken kiireen keskellä.

Entä miltä kuulostaa esiintymispaikkana Halikon keskiaikainen harmaakivikirkko, jossa on paljon tilaa ja joka saattaa olla joulukuun alkupäivinä koleakin?

– Voi sehän on hienoa! Ihanaa, kun päräytetään sinne kauniit valot. Atmosfääristä tulee juuri sellainen, mitä olen hakemassa.

Turusen kansainvälinen suosio näkyy myös kirkkokiertueella. Hän tietää jo nyt, että maailmalta on suuntaamassa Suomen konsertteihin faneja.

Kiertue vie Turusen myös kotiseudulleen Pohjois-Karjalaan. Synnyinkunnassaan Kiteellä hänen läheisiään ei enää asu, mutta Joensuun konsertin yhteydessä hän ehtii vapaapäivänään näkemään kaupungissa asuvaa veljeään ja isäänsä.

– Vapaapäivinä en tee mitään, silloin ollaan ja öllötellään. Joensuussa nautitaan perheen kanssa yhdessäolosta, kahvitellaan ja juorutaan, Turunen nauraa.

Turunen kertoo olevansa jouluihminen. Hänen lapsuutensa jouluihin eivät kuuluneet niinkään lahjat, vaan yhdessäolo. Perhe myös lauloi yhdessä Tarjan säestämänä. Eräänä vuonna kun Turuset viettivät joulua kodin ulkopuolella, he päättivät etsivät jostain pianon. Soitin löytyi lopulta paikallisen hotelli Huhmarin auditoriosta, jonne perhe pääsi musisoimaan.

Turunen esiintyy jouluohjelmiston kanssa myös Tsekissä ja Romaniassa. Kun viimeinen esiintyminen on joulukuun 21. päivä ohi, hän matkustaa Espanjaan perheensä pariin.

– Toivon, uskon ja rukoilen, että mieheni pystyy tekemään valmiin joulun vaimolleen! Minusta ei siihen kiertueen jälkeen ole, olen silloin ihan poikki. Viime jouluna oli kuusi odottamassa ja koristeltuna.

Turusen ja Cabulin joulua vietetään suomalaisten perinteiden hengessä. Turunen iloitsee, että Fuengirolasta saa hankittua itäsuomalaisia jouluruokia karjalanpiirakoista lähtien. Niitä hän ei ehdi paistaa, mutta pipareita ja torttuja hän aikoo tyttärensä kanssa leipoa.

– Meillä on joulupöydässä kinkku, laatikoita ja karjalanpaistia. Isäni pääsee onneksi tänne tekemään paistin. Saamme toteutettua kunnon suomalaisen joulun, vaikkei lunta olekaan. Sitä Suomen joulun fiilistä tänne ei saa millään.

Uudesta levystä tuli uran henkilökohtaisin

Tarja Turunen esiintyy Suomessa usein joulukiertueilla, mutta oman soolotuotantonsa kanssa hän on harvinainen vieras. Omista biiseistään koostuvia levyjä Turunen on julkaissut jo viisi.

Uutukainen In the Raw ilmestyi elokuussa, ja Turunen on sekä säveltänyt, sanoittanut että tuottanut kappaleita. In the Raw on Turusen mukaan hänen tähänastisen uransa henkilökohtaisin albumi.

– Nyt oli sen aika, minun oli avauduttava. Se oli puhdistavaa – kirjoittamisella on suuri voima puhdistaa ja auttaa. Sen olen nähnyt kuulijoissakin.

Sanoitusten tekemistä Turunen kuvaa tuskalliseksi prosessiksi, säveltämistä vapauttavaksi. Säveltämisestä hän nauttii erityisen paljon.

– Toivoisin, että säveltäjänä pääsisin toteuttamaan itseäni laajemmin. Olen löytänyt säveltämiseen oman vapauden ja kivan mielen, en ole niin perfektionisti kuin aiemmin ja annan itselleni anteeksi.

Säveltämiseen liittyy myös Turusen haave.

– Toivon, että pystyisin tekemään joihinkin projekteihin instrumentaaleja. Musiikilla on niin paljon annettavaa, kun vain pystyy pitämään itsensä avoimena.

Tammikuussa Turunen esiintyy kahdessa erikoiskonsertissa. Best of Tarja: A Night to Remember -esiintymisissä Prahassa ja Bukarestissa on mukana 18 muusikkoa, joista yksi on hänen veljensä Toni Turunen.

– Tuotannollisesti ne ovat todella haastavia, joten keikkoja tehdään vähän, Tarja Turunen sanoo.

Ensi vuonna Turunen kiertää Euroopassa ja kaukomailla myös In the Raw -levyn tiimoilta. Suomea keikkakalenterissa ei ainakaan toistaiseksi ole.

– Suomi on logistisesti vähän haastava. Suomeen on aina mentävä erikseen, sillä se sijaitsee muusta Euroopasta erillään. Keikkoja pitäisi saada myytyä samaan aikaan myös muihin Pohjoismaihin.

Montako päivää vuodesta Turunen on tien päällä?

– Aika pahan pistit! En tiedä. Tämän kevään olin kotona tekemässä uutta albumia, mutta sitten tuli kesä ja festarit ja syksyllä alkoi kiertue. Aika monta päivää.

Turusen mukana kiersi aiemmin aviomiehensä ja managerinsa Marcelo Cabuli ja tyttärensä Naomi. Kolme vuotta sitten perheen elämä muuttui, kun nyt 7-vuotias tytär aloitti koulun Espanjassa.

Nykyisin Turunen kiertää yksin.

– Naomi on ollut kiertuelapsi, hän tottui olemaan reissussa mukana. Nyt hänellä on kotona superkivaa isänsä kanssa, ja hän nauttii koulunkäynnistä.

Tyttärestä erossa oleminen on Turuselle raskasta.

– Eron hetket ovat hirveitä. Onneksi perheeni pääsee käymään loppuvuoden Suomen-kiertueen aikana luonani parina viikonloppuna.