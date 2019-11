Li Andersson jatkaa odotetusti vasemmistoliiton keulassa

Vasemmistoliiton Li Andersson jatkaa odotetusti puolueen keulassa. Hän sanoo olevansa valtavan onnellinen siitä tuesta, jota on kenttäväeltä saanut.

Hänelle ei ilmaantunut vastaehdokkaita.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Jussi Saramo Vantaalta. Hän voitti vastaehdokkaansa Janne Parkkilan.

Vasemmistoliiton puoluekokouksessa syntyi aiemmin pieni kohtaus, kun ääntenlaskentatapaa tulkittiin uusiksi äänestyksen jälkeen. Puoluekokous oli äänestänyt vasemmistoliiton puoluehallituksen esityksestä, jonka mukaan puoluesihteerin valinta siirtyisi puoluekokoukselta puoluevaltuustolle. Äänestyksessä päädyttiin jättämään käytäntö ennalleen.

Jälkikäteen puoluehallituksen Erkki Virtanen kertoi aamupäivällä, että tyhjiä ääniä ei lasketa mukaan, jolloin äänestystulos tarkoittaakin sitä, että puoluesihteerin valinta siirretään puoluevaltuustolle. Yhdistyslainsäädännön asiantuntijat, kuten yhdistysoikeuden asiantuntija Lauri Tarasti, olivat kiinnittäneet äänestyskäytäntöön huomiota, minkä seurauksena tulkintaa muutettiin.

Puoluekokousedustajat vaativat kokouksessa uutta äänestystä, sillä heidän mukaansa ennen äänestystä oli sovittu toisin.

– Ennen äänestystä sovimme, että tyhjät äänet ovat mukana äänestyksessä. Meidän pitää tehdä uusi äänestys, koska mieli on saattanut nyt muuttua, sanoi muun muassa Esa Valkonen Savo-Karjalasta.

Kokouksen puheenjohtajisto ei kuitenkaan suostunut uuteen äänestykseen.

– Menettelytapavaliokunta muutti omaa tulkintaansa. Tulkinta pätee, eikä siihen tarvitse enää kysyä kokouksen kantaa, Virtanen sanoi.

Puheenjohtajisto totesi 198 äänen riittävän muutokseen, kun tyhjät äänet jätetään laskematta yhdistyslain mukaisesti. Puoluekokouksessa on 300 edustajaa.

Valintatavan on tarkoitus muuttua vasta kun ensi kerralla valitaan uutta puoluesihteeriä.

Tänään iltapäivällä puoluekokous valitsee uuden puoluesihteerin nykyisen Joonas Leppäsen ja hänet haastaneen puoluetoimistossa työskentelevän Mikko Koikkalaisen väliltä. Leppänen on kotoisin Helsingistä ja Koikkalainen Savonlinnasta.

Varapuheenjohtajiksi ehdolla kuusi

Tänään tehdään myös muita valintoja puoluejohtoon. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson jatkaa keulassa, koska hänelle ei tullut vastaehdokkaita. Sen sijaan varapuheenjohtajista äänestetään. Ehdolle asettuneista viisi on suurelle yleisölle tuntematonta, kuudes on kansanedustaja Jussi Saramo Uudeltamaalta. Kukaan nykyisistä varapuheenjohtajista ei hae jatkokautta. Muut varapuheenjohtajaehdokkaat ovat Jouni Jussinniemi Pohjois-Pohjanmaalta, Joona Mielonen Kotkasta, Minna Minkkinen Pirkanmaalta, Janne Nieminen Hämeestä ja Janne Parkkila Savo-Karjalasta.

Vaikka Andersson menestyy loistavasti puheenjohtajien suosiota mittaavissa kyselyissä, puolueen kannatus on jumittanut alle kymmeneen prosenttiin. Andersson valittiin puheenjohtajaksi kesäkuussa 2016, ja sen jälkeen kannatus on pysynyt kahdeksan ja yhdeksän prosentin tuntumassa.

Anderssonin mukaan vasemmistoliiton haasteena on muistaa puhua uusille potentiaalisille äänestäjille.

– Meidän tulee vielä paremmin terävöittää, millä tavalla politiikka mitä tehdään hyödyttää kaikkia, eikä vain tiettyä ryhmää tietyssä iässä ja tietyllä alueella, hän sanoi STT:lle perjantaina.

Kokous jatkuu sunnuntaille.

—

Korjattu aiempaa uutista klo 13.58. Korjattu ei-äänet tyhjiksi ääniksi.

STT

