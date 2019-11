Vietnamissa poliisi otti kiinni kaksi ihmistä osana Britannian kuolemanrekan tutkintaa

Vietnamissa poliisi kertoi perjantaina ottaneensa kiinni kaksi ihmistä, joita epäillään ihmissalakuljetuksesta. Kiinniotot liittyvät Britanniassa puolisentoista viikkoa sitten rekasta löytyneiden 39 ihmisen kuolemaan.

Monen kuolonuhrin uskotaan lähteneen matkaan Ha Tinhin maakunnasta, jossa Vietnamin poliisi otti kiinni kaksikon.

Britanniassa Essexin poliisi kertoi Twitterissä uskovansa, että kuolonuhrit ovat vietnamilaisia, mutta että yhdenkään uhrin henkilöllisyyttä ei vielä voida julkistaa. Poliisin mukaan se jatkaa läheistä yhteistyötä Vietnamin hallinnon kanssa asian selvittämiseksi.

Rekan kuljettaja, 25-vuotias pohjoisirlantilainen mies on syytteessä 39 taposta. Häntä epäillään myös ihmissalakuljetuksesta, laittoman maahanmuuton järjestämisestä ja rahanpesusta. Miehen vangitsemista jatkettiin maanantaina.

Jutussa on miehen lisäksi ainakin kolme muuta epäiltyä, jotka päästettiin viikonloppuna vapaaksi takuita vastaan. Heitä on kuultu epäiltynä tapoista ja ihmissalakuljetuksesta.

Lisäksi poliisi on aloittanut prosessin, jolla se pyytää Irlantia luovuttamaan siellä kiinni otetun pohjoisirlantilaisen 22-vuotiaan miehen. Tätä epäillään 39 taposta, kertoi BBC.

STT