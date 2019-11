Vossloh Cogiferin Teijon tuotantoa uhkaa siirto Ruotsiin tai Puolaan

Salon Teijolla toimiva Vossloh Cogifer on aloittanut tuotannon henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut. Vossloh Cogifer valmistaa rautatievaihteita ja -risteyksiä. Yt-neuvottelujen piirissä on Teijon tehtaalla 15 henkeä, kertoo torstainen Perniönseudun Lehti.

– Taustalla on konsernin suunnitelmat keskittää tiettyjen komponenttien valmistusta isompiin yksiköihin, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa Ruotsia ja Puolaa, kertoo SSS:lle Vossloh Cogifer Finland Oy:n toimitusjohtaja Pekka Rautanen .

Teijolla tuotannon piirissä on 15 henkeä, yhteensä Teijon yksikössä on töissä 17 ihmistä.

– Yksi vaihtoehto on sekin, että tuotanto loppuisi Teijolla kokonaan, Rautanen sanoo.

Rautasen mukaan Teijolla on nyt kaksi tuotantolinjaa, joissa valmistetaan rautatievaihteiden teräsosia, kielisovituksia ja risteyksiä.

– Kaikkia vaihtoehtoja pohditaan. Tietenkin näiden tuotantolinjojen osittaista jatkoakin täytyy pitää vaihtoehtona, Rautanen sanoo.

Rautasen mukaan neuvottelujen tuloksista tiedetään enemmän lakisääteisen kuuden viikon jälkeen.

– Käytännössä voidaan sanoa, että vuodenvaihteen paikkeilla on päätösten aika, Rautanen sanoo.

Raudan valmistamisella ja rautateollisuudella on Teijolla ja Mathildedahlissa pitkät perinteet. Teijon ruukki perustettiin 1686. Rautatievaihteita alettiin valmistaa Mathildedahlissa 1940-luvulla, Teijolla niitä on tehty puoli vuosisataa.

Yhteensä Vossloh AG -konserni työllistää yli 3 000 henkeä ja sillä on 30 tuotantolaitosta 20 maassa kaikilla mantereilla. Suomessa konsernilla on toimipisteet Teijon lisäksi Espoossa ja Kaipiaisissa. Konsernin ydinliiketoiminta on rautateiden infrastruktuurin tarvitsemien tuotteiden valmistus.

– Konsernissa on tapahtunut isoja muutoksia tämän vuoden aikana ja se on keskittymässä nimen omaan rautatieinfrakomponentteihin. Liikkuvan kaluston, vetureiden, valmistus on myyty pois ja yrityskauppojen myötä henkilöstömäärä on vähentynyt aika paljon, Rautanen kertoo.

Vossloh AG ilmoitti veturiosastonsa myynnistä kiinalaiselle CRRC:lle elokuussa. Marraskuun alussa International Rail Journal uutisoi, että Saksan hallitus saattaa yrittää estää kaupan toteutumisen.