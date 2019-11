Omistajaohjausministeri Paaterosta tehty neljä kantelua oikeuskanslerinvirastolle – osa kanteluista on voinut jäädä matkalle postilakon takia

Omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) toiminnasta Postin lakon yhteydessä on tehty neljä kantelua oikeuskanslerinvirastolle. Kantelut ovat tulleet oikeuskanslerinvirastoon viime ja toissa viikolla.

Kantelijat pyytävät oikeuskanslerinvirastoa esimerkiksi selvittämään, ylittikö ministeri toimivaltuutensa Postin lakkoon liittyvässä toiminnassa. Pääministeri Antti Rinteestä (sd.) tai muista henkilöistä ei ole tullut Postin lakkoon liittyviä kanteluita, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen sanoo STT:lle.

– On tietysti mahdollista, että kaikki kantelut eivät vielä ole tulleet perille Postin lakon takia, Ruuskanen sanoo.

Ruuskanen sanoo, että mahdollisia muita kanteluita ei jäädä odottamaan. Hän on lukenut saapuneet kantelut, ja tietoa jatkotoimista tulee ensi viikon puolella.

– Jos meille tulee kanteluita muista henkilöistä, otamme tietysti kantaa niihin.

Hallitus yhä tukalassa tilanteessa

Ratkaisu Postin kiistassa syntyi keskiviikkona. Sen jälkeen Postin lakko ja tukilakot päättyivät.

Suomen hallituksen tilanne on postikiistan takia yhä tukala. Oppositiopuolueista kokoomus, kristilliset ja nyt-liike ilmoittivat keskiviikkona jättävänsä välikysymyksen Posti-sotkusta. Puolueet haluavat selonteon omistajaohjauksen tilasta, ministerien toiminnasta sekä hallituksen sekaantumisesta työmarkkinaneuvotteluihin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi eduskunnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Perussuomalaiset jättäytyi pois välikysymyksestä, mutta puolue miettii omia toimiaan viimeistään torstain ryhmäkokouksessaan.

Yle kertoi ensimmäisenä kanteluista.

