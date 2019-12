Demokratia ei kaipaa some-ivaa

Kuka haluaa asettaa itsensä alttiiksi pilkalle, puolitotuuksille ja loanheitolle?

Salolainen kansanedustaja Katja Taimela (sd.) nosti kysymyksen esiin keskiviikkona Facebook-päivityksessään. Taimela pohtii, millaisia vaikutuksia epäasiallisella keskusteluilmapiirillä on demokratiaan. Hänen huolenaan on, että se karsii luottamustoimiin haluavien määrää.

Huolensa vallitsevasta keskustelukulttuurista on esittänyt moni taho viime aikoina.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) totesi al-Holiin liittyvässä välikysymyskeskustelussa myös kansanedustajien kielenkäytön olevan vastakkainasettelua lietsovaa. Hänen mielestään poliittinen kielenkäyttö on ollut edellisen kerran yhtä väkivaltaista ja epäluuloja lietsovaa yli sata vuotta sitten sisällissodan alla.

Presidentti Sauli Niinistö puolestaan nosti teeman esiin itsenäisyyspäivän juhlinnan yhteydessä. Niinistö kiinnitti huomiota epäkunnioittavaan keskusteluilmapiiriin, jossa totuus jää toisinaan sivurooliin.

Katja Taimela nimesi Salon ”varjopäättäjät” koko Suomen kaunaisimmiksi. Hän perusti näkemyksensä kokemuksiinsa ja kollegoiden kanssa käytyihin keskusteluihin.

On mahdotonta mitata, onko Salossa käytävä keskustelu todella Suomen kaunaisinta, mutta sen epäasiallisuus on helppo todeta. Keskustelu on usein syyttelevää ja heikosti faktoihin perustuvaa.

Tämän tyyppistä keskustelua käydään esimerkiksi Facebookissa. Aktiivisia keskustelijoita on melko vähän. Vaikuttaa siltä, että enemmistö ei halua kommentoida tai oikoa keskusteluketjujen sisältöä. Syy voi olla kiinnostuksen puute tai pelko siitä, että kommentoinnin myötä joutuu itse epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

Moni venyttää hyväksyttävän käytöksen rajaa sananvapauden nimissä. Tuolloin jää huomaamatta, että vapaudet tarkoittavat aina myös vastuuta.

Some-iva ei vie keskustelua eteenpäin eikä hyödytä demokratiaa. Jokainen voi pyrkiä omalta osaltaan ylläpitämään keskustelukulttuuria, joka kunnioittaa muita ihmisiä ja pyrkii riitojen sijaan rakentamaan ratkaisuja.