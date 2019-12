SK:n tietojen mukaan Rinne valmis eroamaan, jos pakko – eduskunta keskustelee välikysymyksestä

Pääministeri Antti Rinne (sd.) on Suomen Kuvalehden tietojen mukaan pakon edessä valmis eroamaan pääministerin tehtävästä. Lehden mukaan Rinne nostaisi uudeksi pääministeriksi puolueen ensimmäisen varapuheenjohtajan, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin.

Rinne kuitenkin haluaa joka tapauksessa jatkaa SDP:n puheenjohtajana. Lehden mukaan Rinne olisi eilen yllättänyt puoluetoverinsa suunnitelmallaan, jossa hän jatkaisi puolueen puheenjohtajana ainakin ensi kesäkuun puoluekokoukseen saakka.

Hallitus vastaa tänään opposition välikysymykseen Posti-sotkusta ja omistajaohjauksesta. Kokoomus, nyt-liike ja kristillisdemokraatit jättivät viime viikolla hallitukselle välikysymyksen omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta. Tänään hallituksen on määrä vastata välikysymykseen, ja eduskunta käy aiheesta keskustelun. Hallituksen luottamuksesta on tarkoitus äänestää huomenna.

Posti-sotku on ajanut hallituksen sekavaan tilaan. Keskusta ilmoitti eilen, että sillä on epäluottamusta pääministeriä kohtaan, eivätkä Rinteen viikonvaihteessa antamat selvitykset ole riittäviä. Puoluehallitus toivoi, että SDP tekee tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ei suoraan vastannut kysymykseen, vaatiiko keskusta Rinteen eroa.

Rinne puolestaan moitti keskustaa epäselvästä viestinnästä. Hän vaati keskustalta selkeää vastausta siitä, onko keskustalla valmiuksia jatkaa hallitusyhteistyötä hänen kanssaan vai ei.

Rinne sanoi haluavansa kuulla keskustalta myös perustelut.

– Jos minun viestintääni on sanottu epäselväksi, epäselvää on myös keskustan viestintä, Rinne sanoi toimittajille Helsingin Hakaniemessä SDP:n puoluetoimiston edustalla puoluehallituksen kokouksen jälkeen. Hän sai kokouksessa puoluehallituksen tuen.

– Oman oikeusturvani takia haluan saada vastauksen kyllä tai ei, ja mitkä ovat ne perustelut eli minulla on oikeus saada selkeät perusteet. Tästä asiasta tullaan keskustelemaan, ja minä teen tarvittavat johtopäätökset.

Rinne sanoi vielä yöllä Helsingin Sanomille haluavansa keskustan perustelut kirjallisena. Muilta hallituspuolueilta Rinne on saanut tukea.

Lähde MTV:lle: Kyse on politiikan pöytätavoista

Keskusta kertoi epäluottamuksestaan pääministeri Rinnettä kohtaan jo sunnuntaina hallituspuolueiden ja eduskuntaryhmien kriisikokouksen jälkeen, uutisoi MTV. Lisäksi Rinne sai MTV:n mukaan saman tiedon eilen iltapäivällä yhdeltä pidetyssä palaverissa eli ennen keskustan eduskuntaryhmän kokousta.

MTV kertoo, että keskustassa on ihmetelty pääministerin lausuntoja SDP:n puoluehallituksen eilisiltaisen kokouksen jälkeen.

Keskustalähde perustelee MTV:lle puolueen puheenjohtaja Kulmunin epämääräisiksi luonnehdittuja lausuntoja sillä, että myös kriisin jälkeen puolueiden täytyy pystyä yhteistyöhön.

– Kyse on politiikan pöytätavoista.

STT

