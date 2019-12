Edustajainhuoneen demokraattipuhemies Pelosi: Presidentti Trump saa virkarikossyytteen

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump saa virkarikossyytteen. Edustajainhuoneen demokraattipuhemies NancyPelosi kertoi kehottaneensa kongressiryhmien johtajia laatimaan syytekirjelmän.

Pelosin mukaan Trumpin vallan väärinkäyttö poliittisen edun tavoittelemiseksi pakottaa syytteen nostoon.

Edustajainhuone äänestää myöhemmin syytteen nostamisesta. Demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö. Oikeudenkäynti käydään aikanaan senaatissa.

– Panoksena on demokratiamme. Presidentti ei jätä meille muuta mahdollisuutta kuin toimia, Pelosi sanoi BBC:n mukaan.

Pelosin lausunto tuli päivä sen jälkeen, kun edustajainhuoneen lakivaliokunta alkoi pohtia mahdollisia syytteitä republikaaneja edustavaa Trumpia vastaan.

– (Trump) on syyllistynyt vallan väärinkäyttöön, horjuttanut kansallista turvallisuuttamme ja vaarantanut vaaliemme koskemattomuuden, Pelosi sanoi.

Valkoisen talon tiedottaja Stephanie Grisham kehotti Twitterissä demokraatteja häpeämään, kun nämä käynnistivät virkarikossyytteen nostamisen.

Grisham toisteli presidentin aiempia kommentteja sanoen, että Trump odottaa innolla ”reilua oikeudenkäyntiä senaatissa”, kun edustajainhuone on äänestänyt syytteen noston puolesta. Republikaaneilla on senaatissa enemmistö.

STT

