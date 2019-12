Katja Taimela: Salossa on Suomen kaunaisin ”varjovaltuusto”

Salossa on Suomen kaunaisin varjovaltuusto, kirjoittaa kansanedustaja Katja Taimela (sd.) Facebookissa. Muun muassa sosiaalisessa mediassa esiintyy hänen mukaansa kaikesta kaiken tietäviä ”varjopäättäjiä”.

– Heidän mielestään osa päättäjistä ja virkamiehistä ei ymmärrä mistään mitään. He tietävät aina etukäteen, että haastatteluryhmät valitsevat heikoimman ja huonoimman vaihtoehdon virkamieshaastatteluissa. He näyttävät ovea meille vallassa oleville valtuutetuille. He tietävät, että meillä on tarkoituksellinen halu heikentää kuntalaisten palveluja. Heillä on varaa arvostella omin tiedoin jopa nykyisten päättäjien sairaslomia ja poissaoloja, salolainen Taimela kirjoittaa.

Hän ei mainitse postauksessaan nimiä, mutta toteaa kuitenkin, että moni varjovaltuutettu on entinen kuntapäättäjä tai ”kovasti pyrkimässä meidän tehtäviin”.

– Toivon kovasti, että he kaikki löytävät sopivan listan 2021 kuntavaaleissa ja lähtevät sankoin joukoin oikeasti vaikuttamaan kuntalaisten arkeen.

Taimela perustaa tiistaina julkaisemansa kirjoituksen kokemuksiinsa ja kollegoiden kanssa käytyihin keskusteluihin.

– Kansanedustajista moni toimii myös kotikuntansa luottamustehtävissä. Ilmapiiri on koventunut kautta linjan myös kunnissa. Toki jokaisen päätöksentekoon mukaan lähtevän on varauduttava jonkinlaiseen arvosteluun, mutta rajansa kaikella.

– Keskustelujen perusteella meillä Salossa on Suomen kaunaisin varjovaltuusto ja -hallituspöytä. Osa varjohenkilöistä pistää nimensä peliin julkiseen herjaukseen, loanheittoon ja jopa valheellisiin väittämiin.

Taimela on huolissaan, että hänen kuvaamansa ilmapiiri vaikeuttaa kevään 2021 kuntavaaleihin valmistautumista.

– Miten saamme uusia ehdokkaita puolueiden listoille? Tätä kysymystä toivon pohtivan monen muunkin.

Katja Taimela ei ole itse erityisen aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hänellä on yksi Facebook-profiili, ja hän julkaisee harvakseltaan poliittisia ja yksityisiä asioita.

– Viime vaalikaudesta lähtien olen tehnyt sekä valtuutetun että kansanedustajan työtä muuttuneessa ilmapiirissä. Olen huolissani valtuutettujen ja muiden päättäjien jaksamisesta sosiaalisen median turbulenssissa, Taimela sanoo Salon Seudun Sanomille.

Häntä huolettaa myös, että niskaan satava kura estää tekemästä johdonmukaisia päätöksiä.

– Jonkun on kuitenkin aina lopulta kannettavaa vastuu ikävistäkin ratkaisuista, hän muistuttaa.

Katja Taimela on ollut kaupunginvaltuutettu vuodesta 2001 ja kansanedustaja vuodesta 2007.