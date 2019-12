Kelan postipaketti katosi matkalla Forssasta Tampereelle

Kelan postipaketti on kadonnut matkalla Forssasta Tampereelle, Kela kertoo tiedotteessaan. Kateissa on noin 50 asiakkaan hakemuksia ja muita asiakirjoja, jotka oli jätetty Forssan palvelupisteeseen. Paketti on kadonnut jo helmikuussa.

Tiedotteessa kerrotaan, että Posti haki helmikuussa Kelan Forssan palvelupisteestä paketin, jota ei sen jälkeen ole tavoitettu. Pääosa paketissa olleista asiakirjoista on Kelan käsityksen mukaan työttömyysajan ilmoituksia. Asiakirjoissa on asiakkaiden henkilötietoja.

Paketti lähetettiin Forssan palvelupisteestä Kelan skannauskeskukseen Tampereelle. Paketin seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan.

Kela kertoo jäljittäneensä pakettia yhteistyössä Postin kanssa toukokuun puoliväliin, jolloin Posti ilmoitti lopettavansa etsimisen. Postin mukaan on mahdollista, että paketista on irronnut lähetyslomake, ja paketti on tallessa Postin tiloissa.

Kela kertoo tiedotteessa, että se ei ole voinut käsitellä asiakirjoja eikä näin esimerkiksi myöntää etuutta. Tiedotteessa mainitaan myös, että tapahtumaa selvitettäessä ei ole ilmennyt, että paketti olisi muualla kuin suljettuna Postin hallussa.

Kaikkia asianosaisia ei ole tavoitettu

Kela on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojavaltuutettu kehotti lokakuussa antamassaan päätöksessä Kelaa viestimään henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta myös niille asiakkailleen, joita se ei ole pystynyt tavoittamaan.

Näiden asiakkaiden tavoittamiseksi Kela on julkaissut tänään ilmoituksen Forssan paikallislehdessä.

– Emme valitettavasti ole pystyneet selvittämään kaikkien näiden asiakkaiden henkilöllisyyttä, joten emme ole pystyneet viestimään tästä henkilökohtaisesti. Pahoittelemme osaltamme tapahtunutta, sanoo Kelan tietosuojavastaava Regina Ollila tiedotteessa.

Hän kertoo STT:lle, että asia voitiin kertoa julkisesti vasta nyt, kun päätös tietosuojavaltuutetun toimistolta saatiin.

– Tietosuojavaltuutetun toimisto teki päätöksen, että asia on sen luontoinen, että siinä on syytä käyttää tietosuoja-asetuksen mainitsemaa julkista tiedottamista, ja tämä päätös tuli vasta nyt. Ilmoituksen teimme tietenkin ihan normaalin menettelyn mukaan jo silloin aiemmin, Ollila tarkentaa.

Hänen mukaansa osa asiakkaista pystyttiin tavoittamaan heti sen perusteella, että he olivat käyneet asiointipisteessä kyseisenä päivänä. Moni myös reagoi itse, kun lähetettyyn hakemukseen tai hakemuksen lisäselvitykseen ei tullut vastausta tai etuus jäi saamatta.

STT

Kuvat: