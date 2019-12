Keskustan kunnallisjärjestön uusi puheenjohtaja: Salo pidettävä kauttaaltaan elinvoimaisena

– Salossa on löydettävä keinot, joilla kaupunki pidetään kauttaaltaan elinvoimaisena. Ihmiset eivät saa joutua eriarvoiseen asemaan sillä perusteella, missä he asuvat, sanoo Salon keskustan kunnallisjärjestön uusi puheenjohtaja Johanna Riski.

Moni kylä sai ikäviä terveisiä tällä viikolla julkaistussa kouluverkkoselvityksessä.

– Selvityksen sisältö ei voinut olla päättäjille yllätys. Oppilasmäärät laskevat radikaalisti, ja vaikka tulisi muuttovoittoa, jäisimme kauas huippuvuosista. Toisaalta kukaan ei usko, että esitykset toteutuvat aivan tällaisina. Selvitys on pohja tuleville valtuuston päätöksille.

Riski haluaa selvitettävän, miten pienten lasten koululla torjuttaisiin päiväkoti- ja kouluverkon karsimista. Ajatus on, että varhaiskasvatus ja esimerkiksi ensimmäinen ja toinen luokka toimisivat yhdessä.

– Perheille ja pienimmille lapsille on helpotus, jos päiväkoti ja koulu ovat lähellä.

Riskillä on tytär, jonka koulumatka taittuu koulukyydillä.

Johanna Riski pääsi viime vaaleissa ensimmäisellä yrittämällä kaupunginvaltuustoon, ja hänet valittiin saman tien kaupunginhallitukseen.

Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Puolueiden kunnallisjärjestöillä on vaaleissa tärkeä rooli.

– Luonteeni mukaista on lähteä kokoamaan joukkoja yhteen, kun mennään kohti kuntavaaleja. Kaavakkeita on jo täytetty. Puolue odottaa, että nykyiset valtuutetut kertovat jo ennen vuodenvaihdetta, ovatko ehdolla.

Viime kevään eduskuntavaaleissa keskusta kärsi tappion, ja alamäki on jatkunut kannatusmittauksissa. Tuoreimmissa kyselyissä keskustan kannatus on ollut 11 prosentin paikkeilla.

Salossa keskusta on yhdellätoista valtuutetulla kolmanneksi suurin puolue. Kaupunginhallituksessa keskustalla on kolme paikkaa.

Riskin mukaan keskusta on tehnyt Salossa hyvällä sykkeellä tasapainoista politiikkaa.

– Ryhmä on pidetty vakaana. Puhumme paljon siitä, kuinka on tärkeää on, että toimimme yhtenäisesti, vaikka ryhmässä käydään kiivastakin keskustelua. Velvoittavaa ryhmäkuria ei kuitenkaan ole.

Valtakunnalliset voimasuhteet eivät juuri heijastu kuntapolitiikkaan, mutta puolueilla on eroa paikallisestikin. Esimerkiksi sosiaalidemokraateilta ja perussuomalaisilta on tullut esityksiä investoinneista ilman valmistelua, missä on Riskin mukaan vahvasti populistinen kaiku. Kokoomus taas tekee niin voimakkaasti yrittäjälähtöistä politiikkaa, että Riskiäkin ihmetyttää, vaikka hän on itse yrittäjä.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen kaatumisessa ja uuden hallituksen kokoonpanossa Riski näkee Salon kannalta myönteisen käänteen. Kun keskustan puheenjohtajasta Katri Kulmunista tuli valtiovarainministeri, Mika Lintilä (kesk.) palasi elinkeinoministeriksi.

– Lintilä on Salossa tuttu kasvo. Hänellä oli tärkeä osuus siinä, että Valmet Automotiven akkukennotehdas sijoittui tänne. Lintilän kanssa voidaan jatkaa yhteistyötä siitä, mihin keväällä jäätiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime kokouksessaan ensi vuoden talousarvioon määrärahan, jolla kaupunki voi osallistua Tunnin junan hankeyhtiöön. Riski kannattaa Tunnin junaa, vaikka olisikin halunnut, että valtion rahoittaa koko hankkeen ilman kuntien panosta.

– Lukkarinmäen tilanne on ikävä, mutta ei uusi eikä yllättävä. Rata on valtion hanke, eikä kaupunki tee enää päätöksiä linjauksesta, Riski muistuttaa.

– Tunnin junan vastustajien joukko on äänekäs, mutta puolustajat ovat hiljaa.

Johanna Riski toimii maatalousyrittäjänä yhdessä miehensä kanssa. He viljelevät viljatilaa Halikon Vartsalassa ja toimivat myös siemenpakkaamoyrittäjinä.

Kuntapolitiikan lisäksi Riski toimii myös Halikon yrittäjissä, ja hän on yhdistyksen varapuheenjohtaja.

– Yrittäjäyhdistyksissä on hyvä olla mukana myös maatalousalan yrittäjiä, vaikka MTK on meidän varsinainen edunvalvojamme.