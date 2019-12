Hallitus horjuu – keskusta toivoo SDP:n tekevän ”tarvittavat johtopäätökset” pääministeri Rinteestä

Antti Rinteen (sd.) jatko pääministerinä vaikutti maanantai-iltana epävarmalta, kun hallituskumppani keskusta kertoi toivovansa, että SDP tekisi tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi.

Hallituskumppanin epäily kumpuaa voimakkaasti kuohuneesta Posti-kiistasta, jossa on edelleen avoimia kysymyksiä.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi maanantaina iltapäivällä eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen, että keskusta on tyytyväinen hallituspohjaan, mutta puolueessa on ”henkilöön liittyvää epäluottamusta”.

Samansuuntainen viesti toistui myöhemmin illalla puoluehallituksen kokouksen jälkeen, mutta Kulmuni ei vastannut suoraan kysymykseen, vaatiiko puolue Rinteen eroa.

– Meidän luottamus on horjunut hallituksen toimintakykyyn ja toivotaan, että sosiaalidemokraatit nyt palauttaisivat sen, Kulmuni muotoili.

Kulmuni ei myöskään ottanut kantaa siihen, mitä keskusta tekee, jos Rinne jatkaa pääministerinä. Eduskunnan on määrä äänestää hallituksen luottamuksesta keskiviikkona, sillä oppositio on tehnyt Posti-sotkusta välikysymyksen.

Tiistaina on vuorossa keskustelu välikysymyksestä, jossa hallituksen olisi tarkoitus vastata oppositiolle.

Rinne ei kommentoinut

Pääministeri Rinne väisteli median kysymyksiä maanantaina. SDP:n puoluehallitus kokoontui illalla Hakaniemeen, eikä Rinne suostunut kokoukseen saapuessaan ottamaan kantaa tilanteeseen.

– En nyt kommentoi. Me pidetään nyt puoluehallituksen kokous, Rinne sanoi.

Puoli kymmenen aikaan puoluehallituksen kokous vaikutti edelleen olevan käynnissä, eikä sen sisällöstä ollut tihkunut juurikaan tietoja julkisuuteen. Yle kertoi illalla lähteisiinsä vedoten, että SDP:n puoluehallitus ei vielä maanantaina ratkaisisikaan Rinteen asemaa.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari arvioi maanantaina alkuillasta, että Rinne ei ole enää pääministeri tiistaina. Ruostetsaari ei usko, että kriittisten kommenttiensa jälkeen keskusta antaa Rinteen jatkaa pääministerinä.

Jos Rinne eroaa, seuraava askel on, että hallituspuolueet keskustelevat jatkosta ja uuden pääministerin valitsemisesta.

– Tässä voi tapahtua sama kuin Jäätteenmäelle tapahtui 2003. Eihän keskusta missään nimessä halua uusia vaaleja tässä kannatustilanteessa, Ruostetsaari sanoi.

Anneli Jäätteenmäki (kesk.) oli pääministerinä reilut kaksi kuukautta vuonna 2003. Hän päätyi eroamaan niin sanotun Irak-vuodon takia, ja uudeksi pääministeriksi nousi saman puolueen Matti Vanhanen.

Keskusta vaatinee Ruostetsaaren mukaan, että Rinne eroaa ennen huomista välikysymyskeskustelua. Välikysymyksellä oppositio pyrkii kaatamaan koko hallituksen.

Muilta hallituskumppaneilta tukea

Hallituspuolue vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi maanantai-iltana Twitterissä, että vihreät on ollut valmis tukemaan Rinteen jatkamista pääministerinä, kunhan eduskunnalle tehdään selkoa kaikista epäselvyyksistä. Ohisalon mukaan hallituksen toimintatapoja on myös kehitettävä.

Linja perustuu hänen mukaansa sunnuntaina saatuun selvitykseen. Sunnuntaina hallituspuolueiden puheenjohtajat ja ryhmänjohtajat kokoustivat myöhään yöhön ja kävivät läpi Posti-sotkun käänteitä.

Mediatietojen mukaan myös vasemmistoliitto tuki maanantaina Rinnettä.

Pienin hallituspuolue RKP kertoi aiemmin maanantaina tukevansa Rinteen jatkoa pääministerinä siitä huolimatta, että Posti-asiaa ei ole hoidettu niin hyvin kuin olisi pitänyt.

