Jos miesten korisliigaottelun katsominen tältä kaudelta on jäänyt tekemättä, ehtii vielä hyvin ennen joulua. Itse asiassa: mikäli syyskaudelta katsoo vain yhden ottelun, koittaa paras vaihtoehto kaikista tiistaina.

Töölön Kisahallissa kello 18.30 alkava Helsinki Seagulls–Salon Vilpas on etukäteen todella kiehtova peli, jonka voittaja jatkaa liigan kärjessä. Nyt saattaa toteutua se, että 14 eniten Suomen miesten maaotteluita pelanneesta neljä kohtaa samassa kotimaan ottelussa.

Tilastokakkonen, Seagullsin Shawn Huff puuttui vielä ensimmäisestä keskinäisestä kohtaamisesta. Nyt hänen pelaamisensa on epävarmaa.

Mukana ovat sen sijaan A-maaottelujen ennätysmies Tuukka Kotti, kahdestoista Teemu Rannikko ja kolmastoista Mikko Koivisto. On maajoukkueen nykyryhmään kuuluvaa Antti Kanervoa ja Juho Nenosta. Kenties tulevaisuuden joukkueessa pelaavaa Henri Kantosta.

Molemmat joukkueet pääsevät otteluun sopivan rasitustason jälkeen. Kuormitusta ei ole kertynyt liiaksi kenellekään, ja edellinen peli on sopivasti neljän vuorokauden takaa.

Myös pelaajatilanne on joko erinomainen tai hyvä. Ainoa varma poissaolija säännöllisesti pelanneista on Vilppaan Tim Coleman.

Pelillisestikin asetelmat ovat mielenkiintoiset. Seagulls on pallonhallintoihin nähden Korisliigan paras hyökkäysjoukkue, Vilpas paras puolustusjoukkue.

Seagulls on ollut toistaiseksi ”viime kauden Vilpas” onnistuessaan kolmen pisteen heitoissa 40 prosentin tarkkuudella pelaajien tasaisella pistejakaumalla. Lisäksi se on liigan ainoa joukkue, jolla on alle kymmenen pallonmenetystä ottelua kohti. Koriin johtaneiden syöttöjen luku on selvästi suurin.

Vilpas ei loista perinteisissä otteluita kuvaavissa tilastosarakkeissa. Siitä huolimatta se on tehnyt keskimäärin 90 pistettä jokaisessa ottelussa ja ennen kaikkea pitänyt vastustajat alle 80 pisteessä. Vastaavaan ei ole pystynyt mikään muu joukkue.

Ottelun laatua nostaa entisestään se, että molemmat joukkueet ovat onnistuneet vähintään hyvin ulkomaalaispelaajahankinnoissaan. Laatua on saatu niin Vilppaan ”tulokasjenkeiltä” DJ Lasterilta ja Jamuni McNeacelta kuin Seagullsin nuorehkoilta Trae Bell-Haynesilta ja Elijah Stewartiltakin.