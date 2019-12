Kilpailu joulupukista

REIMA SUOMI. Joulupukki on meille suomalaisille tärkeä, osa kansallista identiteettiä. Mutta onko joulupukki tosiaan kotoisin Suomesta? Pieni arkistotutkimus avaa mielenkiintoisia näkökulmia.

Kun Googlelta kysyy selvällä englannin kielellä mistä joulupukki on kotoisin, avautuu ensimmäisenä dokumentti otsikolla ”Turkki”.

Artikkelista selviää, että varsinkin ja juurikin kristillinen joulupukki on pyhimys St. Nicholas, joka syntyi noin 280 vuotta ennen Kristuksen syntymää Patarassa, lähellä Myran kaupunkia Turkissa. Siististi on Luther kumppaneineen siivonnut tämän pois meidän suomalaisten kulttuuriperinnöstä.

Seuraavana avautuu BBC;n artikkeli. Tämän artikkelin lopussa kerrataan tosiasia St. Nicholasin pyhimyksestä Turkissa. Artikkelissa viitataan nuuttipukkiperinteeseen. Nuuttipukit eivät olleet mitään mukavia poikia: 13. tammikuuta he meluten vaativat lahjoja ja almuja pitkin kyliä.

Vähitellen kristillinen perinne St. Nicholasista yhdistyi nuuttipukkiin: lahjojen vaatiminen vaihtui niiden saamiseen, mutta hahmojen pelottavuus säilyi.

Sama artikkeli kertoo myös Korvatunturin historian, sen ajan merkittävä radiopersoona Markus Rautio vain kertoi asian ilmoitusasiana radiolähetyksessä vuonna 1927, ja joulupukin kotipaikka oli sillä selvä.

Korvatunturi viittaa itse asiassa siihen, että joulupukki kuulee kaiken, eli voi siis vakuuttavasti arvioida kuka on lahjojen arvoinen ja kuka ei.

Kolmas Googlen löydös lähtee yksikantaan siitä, että joulupukki asuu pohjoisnavalla. Siitä ei ole tinkimistä. Kuitenkin artikkelin mukaan eri kansakunnat tavoittelee kunniaa joulupukin kotimaasta. Suomen ja Turkin lisäksi asialla ovat tietysti ruotsalaiset ja norjalaiset.

Ruotsissa joulupukkifanit lähtevät vankasti siitä, että joulupukki asuu Morassa Gesundan tuntureilla. Norjalaisille joulupukki asuu Drøbakissa melko etelässä.

Niinkin absurdeja väittämiä on, että joulupukki asuisi New Yorkissa. Uskottavaa olisi, että joulupukki voisi asua Kongsgårdenissa Grönlannissa, kuten tanskalaiset väittävät.

Amerikkalaiset ovat hoitaneet asian ehkä tyylikkäimmin: jos kerran joulupukki asuu pohjoisnavalla, Alaskassa on kuin onkin kaupunki North Pole. Kun sinne vielä rakennetaan joulupukkihärpäkkeitä isolla rahalla, on asia ainakin amerikkalaisille pihvi. Kanadalaiset tietysti myös tavoittelevat kunniaa joulupukin kotimaasta.

Googlen neljänneksi löytämä Wikipedian artikkeli onkin sitten jo raskasta luettavaa. Joulu ja sen perinteet käsitellään perustavasti läpi. Joulupukin historia käydään perusteellisesti läpi.

Ehkä kiinnostavampia yksityiskohtia on, että germaanit jo pakana-ajalla puhuivat keskitalven juhlasta Yule, joka johtaa sanansa vanhoihin englannin sanoihin geola ja giuli. Yulen ja joulun välimatka ei taida enää olla kovin suuri.

Wikipedian artikkelissa luetellaan myös joulupukin ja joulun vieton syntejä: pahimpia on lasten huijaaminen ja kaupallisuuden korostaminen.

Lahjojen toivominen voidaan myös nähdä itsekkyytenä ja joulupukkiin uskominen evidenssinä kriittisen ajattelun puuttumisesta. Suotakoon tuo kritiikki, valtaosa artikkelista julistaa joulun iloa ja sen kulttuuriperinnön runsautta.

Siispä rauhallista Giulia itse kullekin!

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.