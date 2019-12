Kinkun kaveriksi vegaanilaatikoita – joululounaat muuttuvat hiljakseen

Kasvisruokavaihtoehtojen tarjontaa lisätään ravintoloiden joululounailla, mutta samaan aikaan perinteistä pidetään vankasti kiinni. Meheväksi paistetusta kinkusta ei voi luopua, mutta sen ohessa voi olla esimerkiksi kasviskinkkua eli seitania tai soijapohjaista tofua.

Fazer Food & Co -ravintolassa Salo IoT Campuksella joululounaan vegaanivaihtoehtoja on hieman lisätty.

– Olemme testanneet vegaanisia laatikoita. Hyvältä maistuu, pientä fiksausta tarvitaan vielä, sillä laatikoiden rakenne on erilainen kuin tavallisten laatikoiden, ravintolapäällikkö Riina Niemi kertoo.

Testiparina on keittiömestari Marko Kolehmainen, joka on valmistanut porkkana- ja lanttulaatikosta kasvisversiot.

Viime vuoden joululounaalla vegaanisia laatikoita kysyttiin, nyt kysyntään vastataan. Tänä vuonna kokeillaan myös savustettua tofua, mutta esimerkiksi kasviskinkku seitania, kinkun kasvisvaihtoehtoa, ei ole.

– Joululounas on perinteinen. Rosollit, sillit, kalat, kinkut ja laatikot, Niemi luettelee.

11. joulukuuta katettava lounas on haluttu pitää aika perinteisenä asiakkaiden palautteiden perusteella.

Salo IoT Campuksen keittiössä valmistetaan lounasta keskimäärin 300 asiakkaalle päivässä. Ruokalistat suunnitellaan keskitetysti Fazer Food Services Oy:ssä Helsingissä.

Ravintolassa käy syömässä eniten campuksella työskenteleviä ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita, mutta lounaalle tullaan myös talon ulkopuolelta.

Viime keväänä ravintolassa tehtiin linjastoremontti.

– Kasvisten menekki on kasvanut selvästi. En tiedä, johtuuko se uudistuksesta vai tietoisuudesta, Niemi miettii.

Kolehmainen sanoo, että monipuolinen kasvisruokien tarjonta on lisännyt niiden maistamista, vaikka ei niin paljon lautaselle otettaisikaan. Maistaminen muokkaa myös asennetta.

– Ei kasvisruoka ole mautonta ja pahaa, Niemi torjuu naurahtaen ennakkoluuloja.

Luomulla ei lounasruokailussa tunnu olevan ratkaisevaa merkitystä, sillä sitä asiakkaat eivät kysy. Sen sijaan kotimaisuutta arvostetaan ja sen osuudesta halutaan tietää. Ruoanvalmistuksessa käytettävistä kasviksista suurin osa on kotimaisia ja kaikki liha lammasta lukuun ottamatta on suomalaista. Kolehmainen kertoo, että kirjolohesta ja särjestä valmistetut kalapihvit ovat tulleet lounaspöytään tänä vuonna ja saaneet hyvän vastaanoton.

Paikallisuus ja kotimaisuus korostuvat

– Salon Seurahuoneen joulupöytä nojaa edelleen pitkälti perinteiseen suomalaiseen jouluruokaan, jota täydennetään ravintolan omilla joulun ajan mauilla ja herkuilla. Joulussa maistuu paikallisuus ja suomalaisuus, ravintoloitsija Kalle Hämäläinen kertoo.

Joululounasta ravintolassa on tarjolla 2. joulukuuta alkaen.

Viime vuosina joulupöytään on lisätty muutamia satokauden kasvisruokia, mutta esimerkiksi porkkalaa tai seitania valikoimassa ei ole.

Hämäläinen kertoo, että joulupöydässä on paljon paikallisesti tuotettuja raaka-aineita, jotka hankitaan tutuilta tuottajilta.

Luomutuotteita ravintolan valikoimassa ei ole tähän aikaan vuodesta.

Yrittäjä Riitta Ranta-Mandelin Rosmariinista Salosta sanoo, että joululounaaseen kuuluu kasvisvaihtoehtoja kuten salaatteja, laatikoita ja rosollia, mutta ei erikoisuuksia kuten härkistä, nyhtökauraa tai vehnäproteiinista valmistettua vöneriä. Suhteellisen arvokkaita erikoistuotteita on mahdollista saada tilauksesta.

Lounasravintolassa joululounas katetaan 19. joulukuuta. Kinkkua, laatikoita ja kaloja, niiden hän tietää maistuvan.

– Asiakastilaisuuksissa luomun merkitys on kasvanut. Jos tilaisuudessa on paljon nuoria naisia, vegaani- ja kasvisvaihtoehtoja tilataan enemmän. Suosittu on myös kasvis-kalavaihtoehto.

Erikoisruokavalioista puhutaan paljon ja niiden valmistuksessa nähdään vaivaa, mutta yhtä asiaa Ranta-Mandelin hämmästelee.

– Tilaisuuksiin tilatuista erikoisruoista tulee hävikkiä. Niitä ei haeta pöydästä siinä määrin kuin on tilattu. Mistä se johtuu, sitä en ole pystynyt selvittämään.

– Luomua tai vegaanisia tuotteita meillä ei ole joululounaalla, mutta suosimme kotimaisia raaka-aineita ja paikallista tarjontaa, Rikala Bar&Grillin ravintolapäällikkö Piia-Maria Aaltonen kertoo.

16. joulukuuta alkavilla joululounailla paikallisuus näkyy muun muassa siinä, että tarjolla on pertteliläisen maatalousyhtymän lammasmakkaraa ja somerolaisen juustolan juustoja.

Aaltosen mukaan asiakkaita kiinnostaa erityisesti lihojen alkuperä, joka on kaikissa lihoissa kotimainen.