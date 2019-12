Leluvuorten ylimarssi

EEVA PETTERSSON. Nyt saa riittää, mietin, kun 6-vuotias esikoiseni ei taaskaan ole halukas siivoamaan muovileluista pursuavaa huonettaan. Päätän ottaa kovat keinot esiin ja kerään joka ikisen barbien ja legon lattialta ja kiikutan ne jätesäkissä varaston peränurkkaan.

Tyttöni menee leluista tyhjään huoneeseensa ja jää sinne tyytyväisenä leikkimään. Odotin toisenlaista vastaanottoa.

Hetken kuluttua hän kutsuu minut huoneeseensa leikkimään vaatekauppaa. Vaatekaapissa olleet vaatteet on aseteltu roikkumaan ”myyntiin” parvisängyn laidalle. Kappas, tähän leikkiin ei leluja tarvita. Ainoastaan mielikuvitusta.

Tyttäreni ei suinkaan ole itse mennyt kauppaan ja ostanut kaikkia lelujaan. Syypää muovivempainten paljouteen on allekirjoittanut.

Olen halunnut leluja haalimalla ylläpitää lasteni leikki-ikää mahdollisimman pitkään. Tunnen ahdistusta ja ristiriitaa ilmastonmuutoksesta, vallalla olevasta kulutuskäyttäytymisestä ja hyvinvointiyhteiskunnan ”ongelmista”. Samalla tunnen hilpeyttä lapseni luovuudesta.

Joulu, tuo kulutushysterian juhla, on jälleen nurkan takana. Olen itse jouluihminen ja nautin lahjojen antamisesta, eritoten lapsilleni.

Kun taas yhtenä arki-iltana meillä soi keittiössä korvia hivelevä kattilabändi ja lapset testaavat tarkkuustaitojaan heittämällä itse tehtyjä muovailuvahoja tyhjiin säilyketölkkeihin, ravistelen itseäni. En vain kaikesta kolinasta ja äänestä, myös omasta kulutushysteriastani.

Miksi ostan lapsilleni leluja lelujen perään, kun he voivat myös keksiä leikin luovasti luontoa säästämällä?

Tätä miettiessäni lapset ovat jo tunkeneet kätensä jauhopurkkiin ja sivelleet naamoilleen veikeät kummitusmaskit. Kuopus heiluttaa kattilabändin jatkeena nokkamukeissa olevia kuivia makaroneja kuin muskarista tuttuja marakasseja, ja poikani pelaa keittiön pöydällä kolikon kanssa liukukiekkoa.

Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan päiväkotilapsien luovuus ja sosiaaliset taidot paranivat, kun lelut laitettiin syrjään. Myös luonnossa vietetty aika lisääntyi, ja lapset pyysivät aikuisilta enemmän lukemista, minkä taas tiedetään parantavan oppimista ja myöhempää koulumenestystä.

Me kaikki olemme pohjimmiltamme luovia, ja ilmastonmuutoksen aikaan luovuus korostuu entisestään. On löydettävä uusia tapoja toimia ja ajatella.

Myös vanhempien on välillä osattava heittäytyä ja päästettävä lapset keittiön ja vaatekomeroiden kaapeille. Sotkulta ei voi välttyä, mutta eipä siltä etenkään lasten kanssa välty muutenkaan. Riskinä on, että samalla reikäinen lapanen voi saada uuden elämän täytettynä pehmoleluankkana tai talouspaperirullat kaukoputkena.

Entä jos siis jo tänään päästäisit pikkuvintiöt tutkimaan luvan kanssa keittiösi kaappeja ja varastoromujen kätköjä, pois lelujen keskeltä? Mitä jos tänä vuonna tarjoaisit ennemmin luovia elämyksiä, ja ostaisit normaalista poiketen edes puolet vähemmän leluja pukinkonttiin?

Mitä jos jo tästä päivästä lähtien opettaisit ympärilläsi oleville lapsille mallia luovemmista tavoista leikkiä ja elää? Jos et itse osaa, anna lapsille lupa tehdä se puolestasi. He kyllä osaavat!

Kirjoittaja on kulttuurituottaja, viestinnän opiskelija ja neljän pienen lapsen äiti.