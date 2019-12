Lemmikin paukutteluahdistusta voi estää ja lievittää monin tavoin

Uudenvuoden juhlinnan alla monet lemmikkien omistajat varautuvat taas pitämään eläimiään rauhallisina juhlan paukkeessa. Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy kertoo muutamia vinkkejä, joilla ilotulitteita pelkääviä eläimiä voidaan auttaa sopeutumaan.

Pidä lemmikki sisätiloissa ja väsytä sitä

Koirat kannattaa ulkoiluttaa hyvissä ajoin ennen ilotulituksen alkua, ja pitää ne sisätiloissa ilotulituksen ajan. Lemmikille kannattaa myös järjestää päivän aikana liikunnan lisäksi monenlaista mukavaa tekemistä, jotta se olisi väsynyt illalla ja pyrkisi lepäämään.Koiraa ei pidä koskaan ottaa mukaan katsomaan ilotulitusta, sillä se voi paniikissa karata.Paukkuarkaa eläintä ei kuitenkaan ole hyvä jättää yksin kotiin.

Vedä verhot eteen ja soita musiikkia

Eläimen pelkoa voi kotioloissa helpottaa vetämällä verhot ikkunoiden eteen ja pitämällä asunnossa päällä valoja paukuttelun ja rakettien välkehtimisen ajan. Myös musiikin soittaminen vaimentaa pauketta ja voi rauhoittaa eläintä. Jotkut eläimet hyötyvät myös painepaidasta, jonka aikaansaama hellä puristus voi lisätä turvallisuuden tunnetta.

Eläimelle on lisäksi annettava mahdollisuus vetäytyä piilopaikkaan, kuten esimerkiksi sängyn alle, kaappiin tai kylpy- ja vaatehuoneen kaltaiseen ikkunattomaan tilaan. Helpotusta voi hakea myös apteekissa myytävistä rauhoittavista suihkeista tai eläinlääkärin vastaanotolta.

Suhtaudu itse tyynesti paukkeeseen

Tärkeintä on, että kotiväki suhtautuu paukkeeseen ja välähtelyyn tyynesti ja osoittaa siten kaiken olevan normaalisti. Pelkäävän tai levottoman lemmikin ympärillä ei kannata hössöttää, sillä omistajan huolestuneisuus lisää lemmikin ahdistusta.

Vie hevoset pois ulkotarhoista

Erityisen paljon ilotulitteet aiheuttavat stressiä hevosille, jotka reagoivat voimakkaasti ympäristön ärsykkeisiin. Ulkona paniikkiin joutunut hevonen on isona eläimenä todellinen vaara ihmisille ja muille eläimille. Siksi hevoset on asutuskeskusten liepeillä siirrettävä uudenvuodenaattona hyvissä ajoin tarhoista sisätiloihin. Myös tallissa ilotulitus voi aiheuttaa ongelmia, sillä hevonen on laumaeläin, ja yhden hevosen pelkotila tarttuu herkästi tallin muihin hevosiin.

Taajamissa tallinpitäjien onkin syytä varautua paukutteluun varmistamalla, ettei karsinoissa ole mitään, mihin levoton hevonen voisi takertua tai satuttaa itsensä. Tallissa on lisäksi suositeltavaa päivystää ilotulituksen ajan.

Tuotantoeläinten päästävä piiloon

Ilotulitteet stressaavat myös monia tuotantoeläimiä, jotka voivat vauhkoontuneina vahingoittaa itsensä pitopaikan rakenteisiin tai päästä karkuun laitumelta. Sikaloissa, navetoissa, kanaloissa ja lampoloissa eläimille aiheutuu lisäkärsimystä siitä, että ne harvoin voivat toteuttaa lajinmukaista pelkokäyttäytymistään esimerkiksi piiloutumalla.

STT

Kuvat: