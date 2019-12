Liikenteen asiantuntijat muistelevat Hannu Karpoa ja Esko Riihelää, kun heiltä kysyy, miten lähellä suojatien pitää olla

Jalankulkijan on lain mukaan käytettävä suojatietä, jos sellainen on lähellä. Liikenteen asiantuntijat alkavat yllättäen muistella tunnettuja suomalaistoimittajia, kun heiltä kysyy, montako metriä on lähellä.

– Se on Helsingissä jotain ihan muuta kuin syrjäisessä taajamassa, ylikomisario Mika Peltola Lounais-Suomen poliisista vastaa.

Tieliikennelakia ei siis lueta kaikkialla maassa samalla tavalla.

Salossa on puhuttu etenkin Mariankadusta, jonka yli nuoret kulkevat linja-autoaseman ja nuorisokeskus Steissin väliä suoraan ajoradan yli. Moni nuori oikaisee mieluummin kadun poikki kuin hakeutuu suojatielle.

– Siinä näkee vaarallisiakin tienylityksiä, liikenneopettaja Ville Harju Salon Autokoulusta tietää.

Lähimmälle suojatielle on matkaa kymmeniä metrejä.

Tieliikennelain mukaan ”Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä.” Laki uudistuu kesäkuun alussa, mutta sana lähellä säilyy.

Lakitekstistä ei löydy vastausta kysymykseen paljonko on lähellä. Lain perusteluissa todetaan, että ”mitään ehdotonta sääntöä suojatien etäisyydestä ei ole”. Tarkan metrimäärän määritteleminen on lainsäätäjän mukaan epätarkoituksenmukaista.

Laki lähtee siitä, että lähellä-sanan merkitystä on arvioitava tapauskohtaisesti suhteellisuusperiaatteen pohjalta.

Apua ei löydy Kielitoimiston sanakirjastakaan. Sen mukaan lähellä tarkoittaa samaa kuin ei kaukana, vähän matkan päässä, läheisyydessä, lähistöllä, lähettyvillä, lähiseudulla, -tienoilla; vieressä, ääressä.

Ylikomisario Mika Peltola muistelee toimittaja Hannu Karpon suosittua Karpolla on asiaa -televisiosarjaa 1980-luvulta. Karpo kyttäsi kameroineen Eteläesplanadilla, kun virkamiehiä tuli ulos liikenneministeriön ovesta.

– Virkamiehet eivät käyttäneet lähintä suojateitä, vaan kävelivät suoraan kadun yli Esplanadin puistoon. Karpo mittasi etäisyyden. Se taisi olla jotain kolmekymmentä metriä.

Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta viittaa samaan Hannu Karpon tv-juttuun. Valtonen muistelee, että matka olisi ollut 28 metriä. Karpo tulkitsi, että laissa tarkoitettu lähellä on sitä vähemmän.

– Mustaa huumoria, Valtonen täsmentää ja ohjaa kysymään poliisilta.

– Maalaisjärki mukaan. Suojatie on silloin lähellä, kun itselle tulee jostain kohtaa katua ylittäessä olo, että tuolla on suojatie, Peltola vastaa.

Liikenneopettaja Ville Harju mainitsee Yleisradion toimittaja Esko Riihelän, joka palkittiin liikenneohjelmistaan aikoinaan peräti seitsemällä Telvis-palkinnolla. Eläkkeelle jäätyään Riihelä vastaili lukijoiden liikenneaiheisiin kysymyksiin Iltalehden Kysy Eskolta -palstalla.

”Tosiasiassa sääntöjen mukaan jalankulkija on velvollinen käyttämään suojatietä, milloin sellainen on 50 metriä lähempänä”, Riihelä kirjoitti kolme vuotta sitten.

Harju muistuttaa, ettei Riihelän vastaus perustu suoranaisesti mihinkään lakipykälään.

– Se on yksi tulkinta aiheesta, Harju sanoo.

Salossa on Ville Harjun mielestä niin paljon suojateitä, että ne ovat lähes aina kävelymatkan päässä. Mitä Salon kaupunki sitten sanoo lähellä olevasta suojatiestä?

– Olisiko joku viisikymmentä metriä, yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen toteaa.

Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ely-keskuksesta katselee liikennettä valtion teiden näkökulmasta.

– Kyllä sen täytyy olla kaksisataa metriä. Viime kädessä sen määrittelee tuomioistuin, mutta ei suojateitä joka paikkaan voi tehdä.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein otti kantaa kysymykseen Twitterissä pari vuotta sitten.

”Jos suojatietä ei ole lähellä (alle 30 metriä) niin kadun voi ylittää muualtakin. Tällöin vastuu on jalankulkijalla”, Pasterstein tviittasi 12. tammikuuta 2018.

Poliisitarkastaja Heikki Kallio poliisihallituksesta venyttää metrimäärää pitemmäksi.

– Poliisin tulkinnan mukaan 30–50 metriä on jo sellainen etäisyys, että suojatien ei katsota olevan lähellä.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä ei löydy.