Matkailussa on mahdollisuuksia

Suomen matkailu hyötyy maailman metropolien ja teollisuuskeskittymien jättömaista, ruuhkista, melusta ja saasteista. Lapin vetovoima voimistuu yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa – ainakin niin kauan, kun hanget yhä kimaltelevat revontulten loistaessa yötaivaalla.

Edellä väitetty voi hyvinkin pitää paikkansa, mikäli Suomen matkailumarkkinointi löytää kohderyhmänsä.

Suomi ei voi kilpailla historiallisilla muistomerkeillä eikä massaturismin luomilla edullisilla palvelukeskittymillä. Suomi voi kilpailla sen sijaan laadulla, hiljaisuudella, hangilla, metsillä, järvillä ja saaristolla.

Tässä auttaa Suomen äärimmäisen hyvä maine luotettavana, turvallisena ja edistyksellisenä maana, jossa arvostetaan tasa-arvoa, demokratiaa ja laajaa yksilönvapautta.

Ulkomaalaisten yöpymisiä oli viime vuonna 6,8 miljoonaa, kasvua edellisvuodesta oli 1,5 prosenttia. Lapin matkailu on kasvanut neljättä vuotta peräkkäin.

Suomea koskevia matkailuun liittyviä nettihakuja tehtiin viime vuonna 3,8 miljoonaa, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa googlaajia kiinnostivat eniten revontulet, camping, sauna sekä järvet.

Suomalaisen matkailun edistäminen törmää isompiin haasteisiin kuin monissa ikiauringossa kylpevissä kohteissa. Suomessa matkailu on kallista, mikä yhdessä ilmaston kanssa sulkee pois massaturismin mahdollisuudet.

Lisäksi sesongit katkeavat molemmista päistä liian nopeasti ja välikausi on liian pitkä. Tämä hankaloittaa mittavia investointeja, joita ilman ei synny luksusta.

Sesonkien lyhyys ja rajuus luovat työvoimaongelman: työtä on tarjolla vain muutamiksi kuukausiksi, mutta silloin tekijöitä tarvittaisiin tuhansittain.

Matkailun edistämispalkinnon ansaitsee taho, joka onnistuu ensimmäisenä menestyksellisesti tuotteistamaan syksyn harmaan ja pimeän kauden luksusretriitiksi: Saaristomeren harmaassa hiljaisuudessa voisikin piillä mahdollisuuksia. Moni Suomeen matkustava kaipaa luksusta, rauhaa ja eksotiikkaa.

Kevään kirkkaanlikaisen rospuuttokauden brändäämisessä tarvitaan vielä enemmän luovuutta.